Danny Rivera: “Estos 60 años son un gran ensayo para el presente”

Danny Rivera regresa a la escena en la República Dominicana y lo hará el 18 de este mes en el Teatro Nacional Eduardo Brito para celebrar sus 60 años en el arte con el concierto “Danny Rivera Sinfónico”, producido y dirigido por el maestro Amaury Sánchez.

El cantante y compositor, que habló para Diario Libre a través de una llamada telefónica, reconoció la importancia que ha tenido el público dominicano para su trayectoria en el arte.

“Si yo no hubiese conocido la República Dominicana y ese contacto con la otra patria, mis hermanos entrañables, recorrer la isla, bañarme en los ríos, conocer los colores de Quisqueya, a los dominicanos, yo no habría estado completo, mi carrera no estaría completa”, aseguró.

El intérprete de “Amar o morir”, entre otros éxitos, recuerda con agrado que cuando lanzó su álbum “Serenata” (1979) tuvo un gran impacto en una generación y hasta la fecha cuenta con un público que lo sigue escuchando.

“Eso propició que yo tuviera un perfil de amistad y de respeto que cada día crece hacia los dominicanos. Yo, de manera modesta, he hecho lo posible para que se mantenga esa conexión porque es parte de mi ser ya”.

Aprendizaje

La carrera de un artista está llena de éxitos, pero también de momentos grises. Su experiencia en el negocio del entretenimiento ha sido positiva porque asumió cada paso como un aprendizaje para lo próximo.

“No veo los episodios malos como tropiezos, sino que son parte del trabajo de formación. La vida te empuja y te obliga a entender, para poder crecer y tener presente que no todo es color de rosa. Estos 60 años son un gran ensayo para el presente, para continuar hasta que Dios me dé licencia y salud, lo veo así, 60 años ensayando para mejorarse uno y comprender quién es uno”.

Valió la pena

De acuerdo con lo expresado por él ha valido la pena ser artista. Poder llevar sus canciones por el mundo. “Valió la pena ser parte de esta cosa que se llama vida que es un arte, que uno nunca llega dominar por completo. Me siento feliz y contento de seguir en comunidad con los dominicanos”, reflexionó.

Del show

Danny Rivera posee un repertorio extenso. En una noche no se contará su historia musical en el concierto sinfónico, por lo que han hecho una selección que representa su viaje en el arte.

“Danny Rivera Sinfónico es un concierto que hicimos hace un buen tiempo, logrando un gran éxito, ahora irá remozado con la experiencia adquirida. Es un reto en el sentido de la cantidad del repertorio, en esta oportunidad vamos a incorporar canciones que el público quizás no las tenía tan presente”, dijo.

El popular artista puertorriqueño, que ya tiene la ciudadanía dominicana desde 2008, manifestó que esta puesta en escena será única e irrepetible. No tiene planes de llevarla a otros escenarios, al menos en el formato sinfónico por todo lo que ello implica.

“Estaremos con la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo dirigida por el maestro Amaury Sánchez. Voy a celebrarlo en grande en República Dominicana, a otros lugares iremos en otro formato. La verdad que ha sido divertido este montaje junto al maestro Amaury”, adelantó.

El concierto será grabado para luego compartirlo con la gente. “La idea es dejarlo en la memoria histórica para el público”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/08/un-hombre-con-traje-y-corbata-c9c5e553.jpg Amaury Sánchez, Director/productor

Amistad con Amaury

Su hoy director y productor, Amaury Sánchez, era admirador de Danny Rivera. “Amaury me contaba que cuando era pequeño escuchaba mis canciones y las tocaba con su guitarra. La vida nos juntó y él cumplió uno de sus grandes sueños. Yo estoy muy complacido porque conocí a un gran director musical que ha cumplido también uno de mis grandes sueños”, reflexionó.

"Estamos muy complacidos de poder hacer este concierto con Danny Rivera. Se trata de una puesta en escena en la que vamos a presentar canciones con las que este gran intérprete conquistó a los dominicanos " Amaury Sánchez Director/productor “