Deny K estrena sencillo “Isla Saona” con el que busca promover turismo en RD

El artista urbano Deny K estrenó su más reciente sencillo llamado “Isla Saona”, mediante el cual busca promover el turismo de la República Dominicana, resaltando la belleza que contiene la isla.

El artista nacido en Colombia y criado en Italia, se encuentra viviendo en Quisqueya a la que considera su "nuevo hogar".

“Dominicana es un país lleno de diversidad musical, cuna de la música urbana es para mí algo bien grande poder desarrollar mi música y a la vez aportar al desarrollo cultural y turística de una isla que me tiene tan enamorado” expresó Deny K en una nota de prensa.

“Isla Saona” es una fusión de ritmos con letras limpias y contenido para todo público, el sencillo invita a conocer los paisajes veraniegos de Saona, sus playas y su esplendor.

“La canción nació de una visita que hice con unos amigos a la isla, estando allá simplemente comencé a tararear una letra sobre la isla y de la nada se volvió canción, junto al productor agregamos la música, y fue simplemente increíble” expresa Deny sobre su sencillo.

La producción musical estuvo a cargo del genio de la música en Santiago DF Beatz, mientras que el video estuvo a cargo de Victor Rangell y Carlos Spinelly, ambos creadores de muchas filmaciones artísticas para artistas del género como Zion y Lenox, Chimbala, Mark B, J Quiles, Yomel Meloso, entre otros.

Jhon Daniel Amorocho, de nombre artístico Deny K, se describe misterioso, versátil, creativo y atrevido.

Nacido en Colombia, desde pequeño le fue cultivada la música y el canto, y siempre le ha gustado crear cosas nuevas, componer y aprender.

“Quiero hacer llegar un mensaje no solo de composición sino también de concepto audiovisual, siempre me gusta experimentar con cosas nuevas y que la gente se disfrute lo que me gusta, que el público escuche lo que cocino en el estudio junto a mi equipo de trabajo junto con Joe mi manager y que capten el mensaje que hay detrás de cada proyecto”, finaliza Deny K.