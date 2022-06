Manuel Turizo apuesta a “La Bachata” y anhela cantar con Juan Luis Guerra

Para Manuel Turizo la bachata es un género que ha trascendido a nivel mundial; él se declara seguidor de este género desde que era niño, además, se identifica con sus sonidos, al ser nativo de la costa colombiana.

Por estas razones y porque le apetecía decidió grabar “La Bachata”, un tema de su autoría donde se adentra muy a su estilo al género dominicano. Así lo comunicó a Diario Libre durante una visita que hizo este lunes, donde habló, además, de su ascendente carrera en la música.

“Decidí grabar esta bachata por gusto, yo disfrutaba de la bachata desde niño y la verdad a mí me gustan todo tipo de géneros”, señaló.

Él no es un artista de etiquetas musicales, de hecho, su peculiar timbre de voz le ha ayudado a sobresalir tanto en la música urbana, como en la balada o en ritmos tropicales como la bachata.

“Yo siento que la gente de pronto es la que clasifica al artista en cierto género o en cierto estilo, pero yo hago música en sí, no importa el género”, explicó.

Agregó: “Con mucho respeto quise hacer mi versión de una bachata y me gustó; no es la primera bachata que hago, tengo más escritas. Es vivirse la música y disfrutarla”. ¡Y sí que la disfruta! A sus 22 años vive por y para la música.

"La música me hace sentir reconfortante. Desde muy niño me despertaba algo y cuando empecé a escribir y hacer música fue de la manera extraña del mundo, porque literal a mis 11 o 12 años en mi clase de literatura que me daban una hoja para hacer un poema y llenaba la hoja en cinco minutos, y un día se me dio en la casa; yo tenía rabia y dije 'voy a escribir', fue como divertirme, jugar. Hacer música es eso, es divertirse, crear historias, sonidos, imaginarte cosas", señaló con la pasión de quien ama lo que hace.

Continuó: Es juzgar con tu cabeza, con la capacidad que tienes de crear", detalló.

“A mis quince años escribía canciones y a mis 16 tuve mi primer éxito mundial. Hay niños que se esparcen con juguetes y yo lo hacía con música”, detalló.

Este amor por la música quedó evidenciado en su nuevo tema, canción que forma parte del que será su próximo disco.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/06/un-hombre-con-un-guante-en-la-cabeza-bfacb714.jpg Manuel Turizo presenta su primera canción en género bachata que lleva por nombre “La bachata”. (JUAN FRANCISCO ENCARNACIÓN)

Esta producción es muy especial para él porque llevará por título “2000”, el año en el que nació y con el que busca rescatar esos sonidos que le generaban sentimientos diversos de su infancia y adolescencia. Es por esto que el video de “La Bachata” contiene imágenes inéditas de la niñez de Manuel, combinadas con una vibra de los años 90” que incluye una carpeta llena de CDs de música, un discman y los característicos audífonos noventeros.

“En el video que abarca el concepto de lo que será mi álbum, quisimos mostrar un poquito de las cosas con las que crecí y esos sonidos que me inspiraron”, dijo.

Cambios positivos en la música

Antes, para ser exitoso en la música, se debía tener detrás el apoyo de una compañía (que siguen siendo importantes, pero no fundamentales) que conectase a los artistas con las emisoras radiales; ahora el panorama es totalmente distinto. El surgimiento de las plataformas digitales ha diversificado más y ha conectado a los artistas emergentes con el público sin tantos intermediarios.

"Hoy en día no se siguen tantos estigmas por decirlo así, porque ya el negocio está mucho más abierto. Antes era mucho más complicado tú poder ser exitoso en la música o tener una plataforma bien montada", señaló.

Agregó: "Actualmente cualquier joven talentoso que se le dé la idea, si es buena esa se va a ir por el mundo. Yo empecé así y creo que parte de la nueva ola de artistas empezó así, aparte de eso la música latina está calando a niveles increíbles, que no sea que los demás no lo hayan hecho increíble, pero creo que la industria ha tenido una evolución y en esta evolución del negocio con la era digital es el momento donde realmente se está viendo la fuerza que la música latina tiene", enfatizó.

Y tiene razón. Ya no hay barreras idiomáticas y las colaboraciones de artistas que no hablan español con latinos lo demuestran.

No hay sacrificios si se hace lo que se quiere

Para nadie es un secreto que la vida de un artista no siempre es miel sobre hojuelas. Hay ausencias y sacrificios. Sin embargo, para Manuel esto viene con el paquete. "Obviamente sí, hay sacrificios, pero no soy de las personas que me voy a sentar a decirte los sacrificios, igual, en todas las carreras existen. En cualquier ámbito de la vida en el que tú lo veas tienes que esforzarte por lograr las cosas, no todo es color de rosas", detalló.

"Creo que el contrapeso siempre será lo que te gusta. A mí me encanta esta vida, hacer música, escuchar a la gente cantando mis canciones, disfruto las entrevistas y hablar de la música. Claro que puede que por las noches llegue al hotel y extrañe la casa, pero tenemos una sola oportunidad en la vida y hay que aprovecharla...Es una bendición que tenemos de poder estar aquí. Tenemos una plataforma bien bonita gracias a Dios. Cuanta gente quisiera tener la oportunidad de poder exponer su música de la forma que yo lo puedo hacer", estimó.

Es que para él quejarse después de la pandemia del coronavirus no tiene mucho sentido. Solo hay que agradecer de estar en salud y haciendo lo que nos gusta. "Tenemos más sentido de pertenencia después de la pandemia. Lo que era nuestra cotidianidad se volvió algo totalmente lejana, y poco a poco la estamos recuperando. En mi caso antes de la cuarentena, de pronto no valoraba tanto el poder estar encima de un escenario y ahora lo vivo a plenitud, porque pasaron dos años en los que no había nada que tú pudieras hacer musicalmente", expresó.

Sobre RD y sus artistas

Con esta canción Manuel también ha querido hacer un guiño a nuestro país por el apoyo que asegura siempre le ha dado a su carrera. “República Dominicana ha conectado con mi música y me ha dado un cariño auténtico, que conecta. En mi visita he tenido la oportunidad de salir, me he parchado, he ido a Boca Chica, a las playas con un dembow en jet ski, a estar con la gente y he visto ese cariño”, dijo.

“Además -añade-, yo siento que todos los países de las costas tenemos algo jocoso que nos conecta y que tenemos en común; y eso es lo mismo. Tenemos un nombre Colombia, República Dominicana, pero es como que la misma cultura y eso siempre nos terminará conectando. Eso se ve reflejado en la música. Siento que toda América Latina tiene influencia de la bachata. yo también me siento influenciado de todo eso y lo que ha creado con su música la República Dominicana”, aseguró.

"Sería un honor colaborar con Juan Luis Guerra; el día que lo haga llamo a mi mamá " Manuel Turizo Cantante y compositor “

El cantante y compositor reveló que le gustaría grabar con varios artistas dominicanos: Juan Luis Guerra, Romeo Santos y Prince Royce en la bachata y con El Alfa en el dembow, aunque con estos últimos ya lo ha hecho.

"Para mí sería un placer. Si me dices bachata y me pones a Juan Luis Guerra a grabar una bachata conmigo no sé qué haría, me emocionaría mucho. Llamo a mi mamá y a mi papá y les presumo 'miren a quién tengo aquí al lado, mírenlo ahí en vivo y en directo'. Romeo, obviamente también, uno puede juntar a Aventura y hacer una canción con ellos. Con Prince Royce yo hice una canción, no hicimos bachata, re buena para mi pana y con El Alfa en Dopamina. Ya hicimos una canción, El Alfa, Will I Am y yo, no fue dembow, pero él siempre deja su esencia", expresó.

Aseguró que también le gusta el dembow dominicano y admira en lo que se ha convertido el género en los últimos años. "Me gusta lo que ha evolucionado. Es una música como que te genera felicidad y energía. Es arriba y eso demuestra lo jocoso de nuestra cultura latina y habla mucho de lo que somos los latinos. De todas las modas que han pasado de música latina todas tienen en común esa esencia jocosa y el dembow lo tiene muy fuerte, muy marcado. Se siente esa esencia bien caribe, eso es brutal, gente que la baila sin conocer lo que dice, y esa es la magia de la música latina".

"El dembow, al igual que la bachata y el merengue dejaron de ser música de ustedes para volverse global", argumentó.

Hace música para él y le sorprende el cariño del público

"Sí, aún me sorprende el cariño del público. Yo me siento normal. Soy un 'pelao' que me levanto cada día con ganas de trabajar y de pronto por demostrarme a mí mismo que puedo ser mejor, pero yo siento que como artista no te deja de sorprender eso; obviamente tú lo proyectas, lo sueñas y trabajas por eso, pero no deja de ser especial, digamos la fuerza que la música tiene de conectar a tantas personas con lo que haces, no deja de sorprenderte", dijo y añadió que hace música porque le apasiona y porque le complace hacerlo.

"Primero, hago música por complacerme, porque me gusta. Tú me puedes encerrar diez años en una casa con un micrófono, una tarjeta de sonido y computador y yo voy a estar tranquilo, estaré feliz y no me faltará nada, segundo por demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz; yo siento que todos nos queremos demostrar que tan buenos podemos ser y tercero, por disfrutarme la vida, que mi familia pueda vivir tranquila y si con todo eso puedo representar mi país, a mi gente y puedo dar un ejemplo, bienvenido sea. Pero lo principal en realidad hago música por mí", reiteró.

Él no se pone límites. "Me veo viviendo la música, disfrutándome la música. Esto es una carrera de por vida, quiero hacer lo que se me dé la gana musicalmente hablando. Si mañana se me da la gana de sacar un álbum de música africana, hacerlo; si mañana se me da la gana de irme para la India, aprender a hablar hindú y sacar un disco en ese idioma me voy y lo hago, hasta que la fuerza me dé. Yo me pinto mi carrera como los grandes, un Juan Luis Guerra, un Ricardo Montaner, que no tengo ni idea cuántos años tienen en la música y eso quisiera ser yo", dio emocionado, demostrando que sigue siendo el mismo soñador de sus inicios.

"Obviamente cuando tú empiezas tus sueños son más pequeños, al principio quieres que se te pegue una canción, luego se te pega, quieres que pase lo mismo con otra, cuando lo logras, quieres llenar discotecas, luego aspiras a llenar teatros, luego vas por las arenas y terminas en estadios; siempre tienes más cosas que tú quieres, porque quieres seguir evolucionando", afirmó.

Es por eso que repetiría todos los errores y experiencias que vivió para logar ser quién es actualmente. "Es bonito uno aprender, equivocarse, darse contra el suelo, tener colapsos emocionales, porque eso te hace crecer y madurar. Yo siento que uno tiene que dejar que la vida fluya", enfatizó.

Un consejo

Aunque no es de dar consejos, sobre todo, porque considera que aún es muy joven y le falta muchas cosas por lograr, sí quiso compartir con los cantantes emergentes que la disciplina, perseverancia y formación son la fórmula para avanzar en la música y cualquier área a la que se quieran dedicar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/07/dsc8307-f64e99e9.jpg Manuel Turizo. (SUMINISTRADA)

"Yo no soy quién para decirlo, porque me siento que soy muy joven, pero los jóvenes que de pronto me siguen, les gusta mi música y han visto las cosas bonitas que he hecho, les digo que lo primero es que tienen que prepararse, ver referentes, identificar a los más duros y quererlos superar, no en el mal sentido de ser competitivo sino de ser autocrítico y vivir tu propia experiencia de desarrollo y ser el que más duro trabaja, es de eso que se trata", dijo.

Agregó: "cada uno tiene un talento distinto, pero la disciplina es lo que va a prevalecer, lo digo yo que de pronto estoy empezando mi carrera, pero verás las entrevistas de los que tienen 50 años y te van a responder lo mismo, porque al final si tú te pones a verlos profesionales exitosos de todas las carreras, de lo que tú quieras, todos tienen componentes e identidades diferentes, pero hay una cosa que tienen en común nunca pararon de darle. Todos son unas máquinas, mulos y esclavos de su trabajo. El tiempo de cada quién va a salir, porque todo se define de modo diferente, pero creo que eso es lo que tienen en común todos", añadió.

Definitivamente, Manuel Turizo es un artista con sus ideas claras; él aspira a llegar a lo más alto. Talento, humildad y disciplina son sus armas para hacerlo.