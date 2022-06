Brasileña Izzy La Reina promueve en RD “Pa' ti” junto a Amenazzy

La cantautora brasileña Izzy La Reina ha estado en República Dominicana en gira de medios tras el éxito de "Pa' ti" junto artista dominicano El Nene Amenazzy.

Con esta canción, de acuerdo con una nota de prensa, celebran su posicionamiento número 9 en la lista Billboards dentro de los 50 más escuchados en canciones latinas con su tema “Pa' ti”.

La carioca emergente llega con letra bilingüe en inglés y español y muy romántica, mostrando un lado más vulnerable de la cantante.

"La vida te ha fallado, pero bebé yo no! nunca, mi amor, porque vivir sin ti no es vida", es una de frases de “Pa Ti” en donde La Reina y Amenazzy se lanzan al universo del romance.

Izzy dice que le tomó un tiempo encontrar el sonido perfecto para la canción. El videoclip fue filmado en el Caribe muestra paisajes de playa y explora la belleza local.

La cantante valora la confianza en sí misma y el empoderamiento femenino en todos sus trabajos.

En “Pa' ti” muestra con más fuerza que en su último sencillo “La oscuridad” un lado más personal y sentimental.

Izzy La Reina, radicada en Estados Unidos, cuenta con tres sencillos: "Diabla" cuyo video de baile ya superó los tres millones de visualizaciones.

"Boy Toy" con más de un millón de visualizaciones y "La oscuridad" dirigida por Steven Gomillion, quien ya dirigió nombres como Jennifer López. Además de un Live Sessions en Río de Janeiro, ciudad donde nació.

En las redes sociales Izzy se ha vuelto viral. En Instagram tiene 120.000 seguidores en donde un video orgánico cantando una canción Adele logro un millón de reproducciones en menos de dos días.

En la aplicación y en TikTok, “Diabla” ha aparecido en cientos de videos publicados por usuarios. La canción también ingresó a un Top 50 de Spotify por primera vez en República Dominicana.

Luego de generar más de 3 millones de reproducciones y transmisiones en total de forma independiente y recibir elogios de KAZI Magazine, The Source, The Hype Magazine, This Is 50 y más, la compositora e intérprete presenta su propio sonido bilingüe audaz.

“Mi música es una mezcla de mundos”, afirma. “Soy brasileña, pero vivo en los Estados Unidos y entiendo el pop en América”.

Izzy desarrolló una perspectiva global cuando era niña. Acompañó a su padre pastor en sus viajes por Brasil y cantó en iglesias durante varios eventos, cultivando su voz en el proceso.

En tanto que el urbano Amenazzy es responsable de los éxitos “Solo” y “Baby”, los cuales cuentan con más de 100 millones de reproducciones en Spotify cada uno.