Thalía muestra moretones en las piernas y preocupa a sus seguidores

La cantante mexicana Thalía ha preocupado a los seguidores con un video en el que muestra sus piernas con moretones.

Esto luego de haber anunciado un nuevo proyecto que aparenta ser un nuevo video.

La intérprete de "Amor a la mexicana" no ofreció mayores detalles, dejó claro que todo es producto del arduo trab ajo realizado en los últimos días.

"Tercer día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming! Lol", dijo la cantante en un corto video para sus casi 20 millones de seguidores en Instagram.

Por supuesto, esto preocupó a los seguidores quienes le enviaron buenas vibras y se han creado expectativa de lo que prepara la también actriz.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/18/thalía-con-un-micrófono-en-la-mano-f791463a.jpg Thalía muestra los moretones en sus piernas. (FUENTE EXTERNA)

Indica la revista Quien que la intérprete de éxitos como No me acuerdo expresó hace unos días que se encuentra en medio de la preparación de un álbum que marcará su regreso a la industria musical.

"Cariño, yo estoy en mi happy place, grabando para ustedes, algo tan impactante porque estaba llorando ahorita, he estado llorando en el estudio", dijo Thalía en una historia de Instagram que grabó desde el estudio.

En 30 años de trayectoria Thalía se ha desenvuelto en las telenovelas y en la música y ha grabado con Prince Royce, Aventura, Natti Natasha, Mau y Ricky, Gente de Zona, Becky G, entre muchos otros.