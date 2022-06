Alexis y Fido: “Los reguetoneros no tuvimos que cambiar la letra en inglés para llegarle a otro público”

El reconocido dúo puertorriqueño Alexis y Fido mantiene su fórmula del perreo y del reguetón ‘old school’ o vieja escuela, como se le conoce.

Los artistas, que en junio del 2021 lanzaron su EP (disco de pocas canciones), "Barrio Canino" Part I con colaboraciones con Yandel, Miky Woodz y Franco "El Gorila", preparan la Parte 2 del referido EP, con el cual prometen seguir con el ‘sonido original’ del reguetón.

“Bartender”, “Eso ehh”, “Me quiere besar” son algunos de los éxitos del dueto. “La segunda parte del EP viene con el perreo que nos caracteriza desde siempre, el perreo pesao’ lo van a encontrar en Barrio Canino parte II”, dice Alexis en entrevista con medios dominicanos.

Recientemente estuvieron en República Dominicana, específicamente en Cap Cana durante la celebración de los Heat Latin Music Awards 2022, quienes además de estar nominados fueron invitados a hacerle un homenaje al cantante colombiano Fonseca, con quien cantaron “Vine a buscarte”, un tema lanzado en conjunto en 2015 como parte del álbum “Conexión” del colombiano.

“Con que nos hayan nominado es una alegría interior. Tanta gente que ha salido, dúos y grupos y que sigan agradeciéndonos es muy bonito”, detalla Fido sobre Premios Heat.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/20/grupo-de-personas-en-un-escenario-4b6fab1d.jpg Alexis y Fido junto a Fonseca en los pasados Premios Heat 2022. (CARLOS ARTURO)

Pilares del reguetón

Al ser abordados por Diario Libre sobre cómo se sienten ser parte de los pilares de un género que hoy es mundial, Fido expresó lo siguiente:

“Nos sentimos súper bien, no esperamos que esto iba a pasar. Pensábamos que (el reguetón) se iba a quedar más local, no sabíamos que iba a cruzar mares. Ahora mismo el reguetón es mundial, es algo increíble, no hay barrera en el lenguaje, no importa si es en español en cualquier país están escuchando la música y eso para nosotros siempre fue un sueño”.

Agrega que este ritmo lo logró en español, pues muchos artistas latinos hacen el ‘crossover’, es decir, graban el mismo tema en español y en inglés para entrar al mercado anglosajón.

“No tuvimos que fingir cambiar la letra en inglés para poder llegarle a otro público”, señala.

Otros ejemplos de la vieja y de la nueva escuela sobran: Daddy Yankee y Bad Bunny.

Nuevos talentos

Alexis y Fido destacaron que hay muchos nuevos talentos. Dicen que vienen con un ‘chip’ gracias a las nuevas tecnologías y ahora se les hace un poco más fácil, aunque muchos se han inspirado de los pioneros.

“La nueva generación se ha inspirado de lo que nosotros (y otros veteranos) estuvimos haciendo”, dice Fido, cuyo nombre de pila es Joel Martínez y nacido el 13 de agosto de 1978 en Cayey, Puerto Rico.

Mientras que Rául Alexis Ortiz (Alexis), el verdadero nombre del artista urbano nacido el 13 de agosto de 1979 en Cidra, PR, apunta: “vienen con los punchlines en el chip” (risas).

Aunque ellos consideran dedicarse al “reguetón puro” están conscientes de que el ritmo hoy de día está más fusionado con lo caribeño, R&B, trap, dancehall, música de Brasil… “Los nuevos talentos están increíbles”.

Una de las nuevas promesas que están aupando es Gianni, de 19 años, que según estiman va por la línea de Pedro Capó, Pablo Alborán y Andrés Cepeda. “Él toca la guitarra, canta sobre el amor y el desamor”, indica Fido.

Los retos de hacer música

Para los intérpretes, lo más difícil de hacer música son los cambios, hay que estar en la vanguardia. “Ahora hay que estar aprendiendo que los jóvenes quieren, que quieren escuchar, la jerga, hay que estar pendiendte a todo. Eso creo que es lo más difícil”, refiere Fido.

Para su compañero de la música, lo más difícil es “mantenerse joven”.

"A veces el público no te la da tanto musicalmente, o sea, le importa más el físico, lo que puedan ver que lo que puedan escuchar. Hay que mantenerse a la vanguardia para que no nos quiten de nuestra silla”, dice Alexis.

Para los artistas puertorriqueños el dembow le ha dado la vuelta al mundo y están orgullosos de lo que hacen los urbanos del patio.

Valoran que los muchachos tienen un talento “increíble para que lo que están haciendo, una música para botar el golpe”. Reconocen que no han grabado dembow pero no lo descartan.

En sus shows, de sus canciones imperdibles son “El tiburón” y “Soy igual que tú”.

Sobre las altas y bajas en 20 años de carrera, Alexis dijo que han logrado mantenerse, no obstante, admitieron que han vivido alegrías, desilusiones y problemas. “A veces nos separamos un tiempo para hacer proyectos en solitario, pero seguimos trabajando en sumarle éxitos a este dúo. Seguiremos trabajando hasta que la gente diga, ya basta Alexis y Fido”.

Mantenerse trabajando, ser original y con disciplina es el consejo que les dan a los nuevos artistas.

De su trayectoria, en 2008 fueron nominados a los Premios Gammy Latinos en las categorías mejor canción de música urbana por Soy igual que tú, y en mejor álbum de música urbana por Sobrenatural.

Su discografía incluye The Pitbulls (2005), Sobrenatural (2007), Perreología (2011), La Escencia (2014) y La escencia: World Edition (2015).

Gianni, el nuevo artista boricua que toca varios instrumentos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/20/un-hombre-con-una-camisa-azul-63b3c551.png Gianni es un nuevo artista boricua de 19 años. (FUENTE EXTERNA)

En conversación con Diario Libre previo a los pasados Premios Heat 2022, Gianni, el joven artista de 19 años oriundo de Cayey, Puerto Rico, el barrio de donde viene Fido, narra que comenzó a cantar a los 10 años.

El músico nacido el 20 de marzo de 2003 como Ian Gianni Torres Fernández, aprendió a tocar guitarra a los 14. Luego aprendió a tocar piano, el bajo y el ukelele, instrumentos que tocaba en la iglesia.

Este 2022 comenzó a trabajar con los exponentes urbanos Alexis y Fido, siendo regenteado por Fido.

Sobre su experiencia grabando, haciendo presentaciones y dando entrevistas, declara: “Yo creo que ha sido súper bien, de verdad que siempre ha sido mi sueño así que por más que te canses es algo que me disfruto demasiado y no puedo quejarme, porque me estaría quejando de un sueño que siempre he tenido”.

“Estoy demasiado feliz con lo que está pasando”, confiesa.

“Único amor” es su tema debut. Su segundo sencillo lo describe como un regalo para las madres, “Para ti, mamá”.

Gianni es compositor y las canciones que ha lanzado son de su autoría.