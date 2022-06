Farruko pide perdón a sus hijos en impactante video

La estrella de la música urbana, Farruko, sorprendió a su público a nivel global con un impactante vídeo con sus hijos como protagonistas en una tarde de verano con motivo del Día de los Padres a nivel internacional.

La publicación ayer domingo 19 de junio en su cuenta de Instagram recibió cientos de comentarios.

El artista urbano -que recibirá este jueves 23 de junio el Premio Dedicatoria por defender su música llevándola a otro nivel en la tercera entrega de los Premios Tu Música Urbano, a efecutarse en Puerto Rico- aparece en el vídeo de 3 minutos con 25 segundos -presentado por la prestigiosa compañía Carbon Fiber Music- interpretando la dramática canción “Carta de un padre”.

Esta canción grabada junto a Onell Díaz en la que pide perdón a sus herederos por perderse sus etapas iniciales en el crecimiento, a la vez que le reafirma el gran amor que siente hacia ellos.

En el estremecedor relato cantado, Farruko expresa cómo haber conocido a Dios transformó su vida.

En las coloridas imágenes en una piscina llena de globos se escuchan, también, las voces de los menores.

“Yo soy un ser humano con muchos defectos y he cometido muchos errores en mi vida. Le entregué mi vida a Jesús y aún así sigo cometiendo errores y no pararé, pero Él sigue obrando en mí. Pero, a través de Él, conocí el Perdón, Amor, Compasión, Empatía, Reconciliación y la Gracia. Espero que esto sirva para que los padres y los hijos se reconcilien. No significa que tendremos nuestras fallas en el camino, significa de lo que se trata la misericordia… Feliz día del Padre. Dios los bendiga”, escribió el mundialmente famoso intérprete en su cuenta de Instagram.

El videoclip acompañado del mensaje superó el millón de views en tiempo récord.