Murió en Moca el legendario merenguero Musiquito

Falleció en la madrugada de hoy en su natal Moca, el merenguero Musiquito (Francisco García), quien logró fama en la década de los años 80.

La noticia del deceso la confirmó a Diario Libre, Manuel Mireli, director de la emisora Radio Ideal 99.5 de Moca.

“Es cierto que murió Musiquito, su deceso se produjo la madrugada de este miércoles. Aún no conocemos detalles de lo que provocó su partida”, expresó Mireli.

El director de Radio Ideal manifestó que la tarde de este martes conversó con él y que se encontraba en perfecto estado. Tenía 70 años de edad.

La ripia, Yo lo coloco, Chocolate, Señor va a limpiar, El añoñaíto, son algunos de los temas que popularizó y con los que logró trascender en el país en Estados Unidos.

“A pesar ser un artista que logró tanta fama, murió en la pobreza. Vivía de una pensión de 27 mil pesos que le fue otorgada hace años. Fue una persona muy querida en Moca. Hace un tiempo escribió un himno en honor a nuestra ciudad”, puntualizó Mireli.

Explicó que el velatorio sería en la funeraria municipal de Moca, pero que al momento no disponía de mayores detalles. Informó que el artista tuvo tres hijos.

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre en 2017, Musiquito comenzó a celebrar con una serie de actividades por el 50 aniversario de su carrera.

Musiquito debutó en la banda musical de Moca hace medio siglo. Después ingresó en la Orquesta Los Juveniles de Luis Ovalles, tras abandonar la Policía Nacional.

En la entrevista concedida a DL recordó: “Le dije a mi amigo Luis Ovalles que si yo vuelvo a nacer quiero ser músico otra vez. Porque la música siempre ha sido mi norte. Cuando tenía siete años ya bailaba en el Parque Ramón Cáceres de mi pueblo, hasta que el director de la banda municipal se quejó con mi madre a quien le dijo que no podía seguir bailando mientras ellos tocaban porque les estaba quitando la atención. Le dijo a mi madre que me inscribiera en la academia de música y después de dos meses ya me sabía el método de solfeo”.

El redoblante fue su primer instrumento en el centro de estudios. Y a los 9 años fue reclutado para entrar a la Banda Municipal, con lo que dejó una marca como el músico más joven de su natal Moca. Fue precisamente en un desfile del pueblo que alguien lo llamó Musiquito. “Cuando veníamos tocando una persona dijo: ahí viene la Banda con un Musiquito....allí fue que me bautizaron con ese mote, jamás me quitaron ese nombre el cual hice mío”.