Video | Ladrón apunta con una pistola a Don Miguelo

El cantante urbano criollo Don Miguelo denunció un intento de atraco en la vivienda de un vecino suyo, hecho durante el cual el delincuente lo apuntó con un arma de fuego. El artista no fue agredido.

Miguel Ángel Valerio, nombre de pila del urbano, publicó un video de una cámara de seguridad en su cuenta de Instagram donde puede verse cómo el ladrón encapuchado y a mano armada lo apunta con una pistola.

Afortunadamente el desaprensivo no logró cometer el robo, de acuerdo por lo narrado por Don Miguelo.

El hecho sucedió a la medianoche de este jueves a las 12:45 de la madrugada.

"Si yo lo mato a él por este estar robando en mi propiedad... ¿Qué haría el Ministerio Público conmigo? PERO!!! Y si me mata él a mí, harían algo?", se cuestionó el intérprete de "Y qué fue".

Luego agregó: "Eto ta del diablooooooo. Trataron de meterse en casa de un vecino, cosa que no se le dio al ladrón. No pasó más de ahí y se fue el ladrón. Esto pasó anoche a las 12:45 a.m."

En el corto video puede notarse que el hombre con la pistola camina en dirección hacia el artista, quien no se mueve del lado de un vehículo.

Los seguidores se solidarizaron con el artista indicando que la delincuencia afecta en cualquier zona. "Es lamentable pero es la realidad", "Qué impotencia", "Esto no es tan fácil", fueron parte de los comentarios.