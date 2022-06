Christian Nodal revela el duro episodio de su vida cuando intentó suicidarse

Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223.

El cantante regional mexicano Christian Nodal hizo fuertes declaraciones sobre su pasado. En un avance de la entrevista realizada por la revista Rolling Stone para la portada de julio, el músico de 23 años declaró que su infancia fue muy difícil.

El intérprete de "Adiós, amor" confesó que siendo un niño intentó lanzarse de un segundo piso y que su abuelita lo salvó.

Reseña la revista Quién.com que Nodal estaba viviendo una etapa complicada de su vida. Su madre tenía epilepsia y su padre trabajaba todo el día para mantener a la familia.

“No había papá, no había mamá (Cristy y Jaime González). Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: '¡Christian! ¡Chamaco pendejo’”, relató en la entrevista que titularon "Nodal: Amor, tatuajes y dos corazones rotos".

Dijo que gracias a la música y al apoyo de su abuela logró salir de ese momento oscuro y siguió adelante.

Hoy día, Nodal es uno de los artistas latinos más escuchados de Spotify y representa a la nueva generación de la música regional mexicana.

De hecho, es el primer artista de ese género en posar para Rolling Stone.

Recoge la revista que su abuela, Rosario Gil Palomares, quien murió en febrero de 2021, fue quien lo acercó a la iglesia mormona. “Yo lo pasaba muy bien ahí, porque veía a la gente sanar. Yo sentí por primera vez a Dios en la música”.

Comentó que de niño siempre fue muy ingenioso, pues no tuvo teléfono celular hasta los 16 años.

“No tenía videojuegos, ni nada de eso, esas cosas eran de los primos ricos. Entonces, en mi casa se jugaba a las escondidas, a los quemones, a los trompos, a hacer casitas en el árbol, ¿me entiendes? Todo muy inocente, aprendí a usar mi imaginación”, resaltó.

El astro de la música habló del significado de la fama. Dijo que el éxito es muy relativo y que él prefiere dar un mensaje con la canción: “conectar, sanar".

Cazzu, un nuevo amor

En el plano amoroso, luego de su ruptura con la cantante Belinda en febrero, hay un nuevo amor a la vista.

Los cantantes Christian Nodal y Cazzu han sido visto juntos en conciertos y en un viaje a Guatemala, donde el intérprete regional mexicano realizó una presentación.

Lo más reciente fue un beso público en el Festival Primavera Sound en Barcelona, España, previo al show de la argentina. Por lo que la noticia del romance ha sido tema de conversación. Nodal y Cazzu oficialmente son novios. Así lo confirmó hace unos días la revista People en Español.

"Estan juntos", reveló una fuente en exclusiva a People en español.