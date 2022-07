Christian Nodal y su polémica opinión de Bad Bunny

El cantante mexicano Christian Nodal continúa dando de qué hablar. Ya tuvo una polémica con el reguetonero J Balvin, a quien le iba a hacer una 'tiradera' en medio de la controversia con el rapero Residente.

Durante su reciente entrevista para Rolling Stone en español de la que es la portada de julio, el intérprete comenzó a hablar sobre los diferentes géneros musicales y mencionó al reguetonero boricua Bad Bunny.

“La música es mágica. Y si te das cuenta, todo es un ciclo. La música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reggaetón es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Y sí, yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías”, dijo el oriundo de Caborca.

Expresó que hay mucho trabajo detrás de un tema de calidad. En ese momento mencionó a Bad Bunny.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el c%&o, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo Christian refiriéndose a la canción Safaera.

Refiere el medio Infobae, el intérprete de "Adiós, amor" y "Nace un borracho" mencionó que él se sentía muy a gusto con el tipo de música que realizaba y no tendría la misma sensación en caso de interpretar otros géneros.

“Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género (regional mexicano), está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”, dijo.

No es que uno quiera que le vaya mal a esa gente, es simplemente generar conciencia, porque para hablar claro, hay música para todo (...)hasta para hacer música y letras de raye, pues hay que tener talento. Pero mi problema va porque se valora mucho más eso que no tiene contenido, que no tiene un mensaje positivo en tu vida. Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo.

Pero esto no es todo. El cantautor y exnovio de Belinda comparó la industria musical como "comida rápida”.

“La música ahorita mismo es comida rápida. La manera de consumir es de locos. Un hit mundial no dura lo que duraba antes. Podemos hablar de varios temas de canciones que han sido gigantes y te apuesto, hermano, que ya ni te acuerdas de la letra (...) las cosas no van así. Al arte hay que tomarle aprecio, al arte hay que valorarlo, al arte hay que tomarlo con mucho amor, con mucho respeto”, reflexionó.

Hoy día, Nodal es uno de los artistas latinos más escuchados de Spotify y representa a la nueva generación de la música regional mexicana.

De hecho, es el primer artista de ese género en posar para Rolling Stone.