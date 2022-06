Manerra, un cantautor agradecido que abraza los ritmos autóctonos

El joven cantautor Manerra está viendo los frutos de su propuesta musical con calidad cargada de romance, orgullo de sus raíces y buena interpretación.

Recientemente presentó su nuevo álbum en Casa de Teatro a casa llena, algo que lo ha dejado sorprendido y feliz.

Se trata de su disco “Cucuche y Manerra”, un trabajo de su autoría, arreglos y coproducción con el que sigue apostando a las fusiones y melodías.

En ese recital que consideró inolvidable estaba dentro del público la destacada artista Cecilia García, que subió a cantar con él.

Agradecido por la acogida

“La Casa se llenó! ¡Está repleta! ¡Tuvimos que devolver mucha gente desde la puerta!”, le dijo don Freddy Ginebra al entrar al camerino emocionado.

En conversación con Diario Libre el agradecimiento le brota: “Si te comienzo a mencionar todo el que ha estado para mí no terminamos hoy. Con todos los desafíos a los que nos enfrentamos en esta industria tener un evento así es muy gratificante”, expresa.

Sobre Cucuche y Manerra abunda que se trata de los apodos de su padre y va desde merengue, bachata y son fusionado, a canciones en piano.

“Este es un disco muy variado que va coqueteando con estas ideas rítmicas y melódicas”, detalla Manuel Vásquez, el nombre de pila del abogado de profesión que siempre amó el arte y se formó en el Conservatorio Nacional de Música.

Todo ha ocurrido sobre la marcha. Un par de días antes de lanzar el álbum, a finales de mayo, don Freddy lo invitó a participar en el Santo Domingo Jazz Festival y le asignó un jueves, lo que definió como un reto. Allí entonó canciones como “Todo es bonito otra vez”, “Una curita”, “Como la luna”, “Constanza” y “Mantequilla y café”, que interpretó con la talentosísima cantautora y violinista venezolana Constanza Liz.

El cantautor no tiene disquera y su trabajo ha sido a pulso y constante. En ese tenor, expresa: “Partiendo de que Dios me ha dado el privilegio de escribir mis canciones, de arreglarlas y producirlas, digamos que en la cadena de producción musical yo he recorrido una gran parte”.

Para la realización de los álbumes cuenta con el apoyo de sus amigos músicos y menciona a un grupo grande bastante agradecido. Entre ellos, Manuel Matos, Papo en la guitarra, Ariel Santana, Jorge Suriel y Joel Rosario, este último saxofonista que toca con Juan Luis Guerra.

Influencias

Manerra tiene influencias de los compositores Rafael Solano, José Antonio Molina, Juan Luis Guerra, Manuel Troncoso y otros artistas que creció escuchando.

“Siendo un niño, cuando yo conocí la música del maestro Rafael Solano eso fue un antes y un después. Eso me impactó, tanto por su forma de componer como por su forma de interpretar y de arreglar. Con el maestro Solano la música dominicana cambió”, manifiesta.

Del fenecido Manuel Troncoso evoca su “extraordinaria forma de componer y arreglar”.

Y a principios de los 90 encontró un disco en su casa del maestro Juan Luis Guerra. Fue el álbum ‘Si tú te vas’. “No sabía que eso se podía lograr en música. Si yo estoy hoy haciendo música fue porque en 2017 hice un cover de ‘Me enamoro de ella’ y eso se hizo viral, tanto así que Juan Luis lo reposteó, me dijo –aperísimo”, resalta admirado.

Este oído musical de Manerra viene de sus padres y abuelos, quienes escuchaban música de autor. De hecho, narra que cuando era niño sus padres duraron un año en Cuba por una situación de salud de su hermana. A su regreso, trajeron mucha música cubana, discos de Pablo Milanés, de la trova, el son.

La salsa también está presente y esos artistas son Richie Ray y Bobby Cruz.

A Víctor Víctor

Una de sus influencias ha sido el fenecido cantautor Víctor Víctor. En su memoria, en la pasada edición de Premios Soberano 2021, encabezó el homenaje de “Vitico” entonando “Mesita de noche”, fue su debut en la premiación uno de los momentos más emotivos.

Para Manerra, esa presentación fue un antes y un después y le abrió muchas puertas. “No tengo cómo agradecerle a René Brea, a Alfio Lora, a Acroarte y todo el equipo por esta oportunidad”, expresó a DL.

Sobre ese momento, recuerda que el año anterior estaba viendo los premios junto a su padre y este le dijo –tú estarás allá-. Incrédulo, Manerra le respondió que eso era imposible siendo un artista que estaba empezando, y al año siguiente se hizo realidad.

“Jamás imaginé que estaría presentándome allí, sin embargo, Dios me sorprendió una vez más. Es algo casi imposible para un muchacho que recién está publicando su música, sin mánager ni disquera, no lo creí hasta que lo vi por televisión”, confesó Manerra.

Meses después actuó en el evento “Bachata mía” en el Centro León con el maestro Jochy Sánchez y volvió a entonar “Mesita de noche”. Una de sus bachatas es “Bachata Colonial”. En el 2021 estrenó el sencillo “República de amor”, que representa sus raíces.

De su obra musical, a finales del 2021 estrenó “1984”, su EP lanzado en octubre. Esta producción incluyó la canción “Bonita” junto a la cantante Lia Mariotti.

"Este proyecto ha sido a puro corazón, sin disquera. Siempre he apostado al amor, a que el amor abre puertas, crea puentes y posibilidades " Manerra Cantautor “

Luego estrenó el álbum “Cucuche Vol 1” en junio del recién acabado 2021, el cual consta de duetos junto a cantantes emergentes internacionales como Catalina Pineda, Fabiola Méndez, Sherezade Valentiner y Gaby Cotter, respectivamente.

En este álbum se encuentra el homenaje a Víctor Víctor titulado “Siempre estarás”.