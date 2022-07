Hoy es el Día Internacional del Reggae, el ritmo caribeño que adoptó temáticas sociales y de desigualdad

De seguro que en algún momento de tu vida has bailado “Is This Love” o algún “Playero” como el de “Pose off Red Fox ft Screechie Dan”, pues entonces sí has quemado la pista hasta bajo con el Reggae. Un ritmo cadencioso, relajado y sexy que este 1 de julio celebra su día internacional.

Se trata de una jornada destinada a festejar la importancia que este género músical ha alcanzado alrededor del mundo. Este tipo de música surgida en Jamaica tiene tanta relevancia que, desde el año 2018, cuenta con el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad concedido por la UNESCO. Forma parte de un listado en el que se incluyen otras músicas de relevancia mundial como el tango, el flamenco, el fado o los mariachis mexicanos.

Este un género musical que nació en Jamaica y se caracteriza por sus diversidad rítmica e instrumental dentro de sus composiciones, su principal precursor es el icono de la canción Bob Marley. Surgió entre los finales de los 60´S hasta el inicio de los 80´S, muchas de las composiciones musicales y arreglos que se escuchan dentro de la música popular tiene sus raíces en los ritmos del Reggae.

Este estilo musical caribeño adoptó temáticas sociales y de desigualdad y consiguió convertirse en mucho más que unas notas musicales. Se convirtió en un modo de vida. La filosofía del reggae se convirtió en cabecera del movimiento rastafari, al que se sigue asociando en la actualidad.

El primer Día Internacional del Reggae se celebró en el año 1994 por primera vez. Su impulsora fue Andrea Davis, que se inspiró en un discurso de Winnie Mandela del año 92 en el que hablaba del reggae como género que permitía "dar aliento, inspirar y unir" al pueblo. La idea inicial de la celebración era movilizar a todas las emisoras de radio de Jamaica para que en esa jornada difundieran reggae durante todo el día, promoviendo el estilo y acercándolo a cada vez más gente. Poco a poco, el Día del Reggae fue ganando adeptos y hoy en día este 1 de julio se celebra a nivel mundial.

Bob Marley, su padre musical

Si hay una persona en la que pensamos al nombrar el reggae es, sin duda, en Bob Marley. El cantante jamaicano es el máximo referente del estilo musical caribeño pero no es el único. Hay otras figuras relevantes dentro de este género. Algunos de los que no pueden faltar en la lista de cantantes reggae destacados son Dennis Brown, Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Peter Tosh o Prince Buster. También hay grupos que forman parte de la historia de este género como The Wailers (la banda de Bob Marley), Toots and the Maytals, The Pioneers o Inner Circle, entre muchos otros.