Cardi B sorprende con canción junto a Kanye West y Lil Durk

La rapera de origen dominicano Cardi B sorprendió con el nuevo sencillo "Hot Shit" junto al rapero y productor Kanye West y Lil Durk.

Es la primera canción luego de "Bet It", lanzada en noviembre pasado como parte de la banda sonora de la película "Bruised", producida y protagonizada por Halle Berry.

Cardi B expresó en sus redes sociales que "Hot Shit" se había grabado hace varios años, pero que aún no había visto la luz a pesar de ser “el favorito de todos”.

Informa el medio OkDiario.com que el próximo álbum de la rapera está en camino y que está trabajando en ello, pero dejó bien claro que la llegada de su nuevo proyecto “no va a ser en un par de meses”.

Fue en una transmisión en vivo de Instagram que la esposa del rapero Offset, con quien tiene dos hijos, habló de la canción con Kanye.

Pero no hay un videoclip todavía y esta es la razón: "Esta vez no pienso hacer un gran lanzamiento porque estoy agotada de todo el mundo. Estoy cansada de la gente que no hace su puto trabajo correctamente… Estoy cansada de que la gente haga las cosas a su manera… Simplemente, estoy agotada. Voy a lanzar la canción y si va bien, va bien”.

Feliz de grabar con Kanye

A pesar de toda la polémica alrededor del multiganador del Grammy y exesposo de Kim Kardashian, Cardi B habló maravillas de él y destacó su calidad y talento.

"Kanye me dio este verso hace un par de meses cuando estaba en todos los medios, por todas las cosas que estaban pasando, y me gusta cómo su verso es personal, pero no es tan personal. Es agradable en los clubes que puedas decir: «Sí, sí. Hablas de tu gran dinero». Me encanta de verdad. Y estoy tan feliz de que me haya dado este verso. Y tuve muchas conversaciones con Kanye West. Aprendí mucho sobre él y es una persona increíble y dulce. He estado sintiendo que desearía que muchas personas tuvieran conversaciones con él para que pudieran ver su verdadero yo", expresó la cantante.

En una entrevista, también dijo que tiene otro sencillo listo, “y justo después de eso, realmente solo quiero armar el álbum”.

En 2021, Cardi colaboró con Lizzo en Rumors. Ese mismo año, también interpretó Up y WAP en los Premios Grammy 2021.