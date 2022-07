El destacado merenguero típico Yovanny Polanco fue víctima de la delincuencia. El intérprete de “La tipiquita” denunció que sustrajeron pertenencias de su vehículo; entre estas el acordeón, un bulto, perfumes y objetos de valor.

En un video compartido en su cuenta de Instagram @yovannypolancord, el cantante y compositor de música típica señaló que el hecho sucedió ayer cuando acudió como de costumbre al gimnasio.

Al no haber parqueo en el establecimiento, según su relato, estacionó su vehículo en la calle, y cuando regresó se dio cuenta que le robaron.

"Por este medio hago un llamado a las autoridades. Nos sigue azotando la ola de la delincuencia", expresó en el video.

El cantante informó que le llevaron el acordeón, el bulto y otros documentos. “Al llegar encontré este cristal completamente desbaratado. Se me llevaron mi acordeón, mis documentos y otras pertenencias”, dijo Polanco.

Llamó al presidente Luis Abinader y a las autoridades a proteger a la ciudadanía ante los actos delictivos.

"Presidente, cuide su gente", señaló.

Asimismo, llamó a su fanaticada a que le contactaran mediante sus redes sociales si tienen información del paradero de los objetos sustraídos. Indicó que pueden llamar a los teléfonos (809)426-0236.

Dijo que afortunadamente no le sucedió nada y que lo material se recupera. "Gracias a Dios que no me pasó nada, lo material eso es caballá... los ciudadanos estamos preocupados", finalizó el músico cibaeño.

Polanco le agradeció a los agentes de Asuntos Internos de la Policía porque encontró su cartera (billetera) con los documentos más importantes.