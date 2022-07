Exvocalista del grupo Porter revela que su padre abusó sexualmente de él cuando era niño

El cantante Juan Son, exvocalista de la banda de rock mexicana Porter, compartió a través de su canal de Youtube el abuso sexual que tuvo por parte de su padre cuando era niño.

“Se metía a mi cuarto y todo mi cuarto se convertía como un cuento; era raro porque se convertía como en la Bella durmiente, el palacio de Maléfica, que eran como verdes los ladrillos, era mi mismo cuarto pero se hacía así. Entraba y me violaba, me tapaba la boca y no me dejaba respirar“, comentó.

Juan comentó que durante muchas ocasiones le dijo a su madre sobre el abuso sexual que su padre cometía contra él, pero siempre lo hacía ver como si tuviera una enfermedad mental.

“Mi mamá es la persona más dura y cruel que conocí en mi vida, era muy manipuladora. Ella entendió que si hacía creer a las personas que yo era una persona con problemas mentales, ella se expiaba”.

A lo largo del video el cantante relató que varios psiquiatras lo atendieron y uno le comentó que no era normal tener enfermedades venéreas a los 8 años.

“Fue duro porque yo constantemente tenía enfermedades venéreas de niño, pensaba que era normal porque de niño no entiendes, como que orinaba cuchillos. Mi mamá me empastillaba y pensaba que era normal. Me acuerdo que ese psiquiatra, Fernando Moreno, me dijo: “No necesitas nada de pastillas, los que están mal son tus papás“, dijo.