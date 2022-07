Video compartido por Nacho muestra a Chyno Miranda cantando su tema "Raro"

El cantante de música urbano Nacho Mendoza emocionó a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram, un video donde se le ve junto a Chyno Miranda cantando el tema "Raro", que lanzaron en abril de 2020, tras varios años separados como dueto musical.

Auque se desconoce la fecha exacta del audiovisual, los fanáticos de los artistas venozalonos no dejaron de expresar su emoción por escuchar las voces de los exintegrantes de Chino y Nacho, en especial de Miranda, quien desde hace varios años lucha con serios problemas de salud.

"Feliz raro domingo", fue el mensaje con el que Nacho compartió el clip de más de un minuto.

Jesús Miranda, nombre real de Chyno Miranda, se encuentra en su país natal Venezuela, tratando de recuper su salud tras haber padecido una neuropatía periférica a consecuencia del COVID-19, que como consecuencia, lo dejó sin poder caminar y con dificultades para hablar por varios meses.

A principios de mayo, un grupo de músicos amigos del cantante organizó un concierto benéfico realizado el 8 de junio en Miami, Florida y que recolectó más de 70 mil dólares que sirvieron para que el artista continúe su tratamiento.

Pese a que Nacho anunció en redes sociales que se realizará el evento en apoyo a Chyno Miranda, este no pudo aisitir por compromisos previos.

Jeff Cárdenas, productor y dueño de Noxo Studios, responsable del concierto benéfico a favor de la salud de Chyno Miranda, reveló la razón por la que Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, no se encuentraba entre los artistas invitados al evento, ausencia que generó críticas contra el artista.

Se aseguró que Nacho fue una de los primeros cantantes que llamó al momento de planificar el concierto para Chyno. Sin embargo, sus compromisos laborales no le permitirían estar en Estados Unidos en esa fecha.

“Yo me comuniqué con Nacho apenas surgió la idea y le dije lo que queríamos hacer y que creemos que sería bestial que él estuviera en el evento. Pero no me pudo confirmar porque ya tenía compromisos en República Dominicana. Sin embargo, estoy en constante comunicación con él”, dijo Cárdenas.