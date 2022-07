Daddy Yankee será accionista y gerente de operaciones de equipo de béisbol en Puerto Rico

Accionista y gerente de operaciones del equipo de béisbol Los Cangrejeros de Santurce es el nuevo rol que asumirá el cantante de música urbana Daddy Yankee, despejando las dudas de a lo que dedicará tras el anuncio de su retiro de los escenarios.

De acuerdo al periódico "Primera hora", el equipo hizo este jueves una conferencia de prensa donde anunciaron que el artista es 50% dueño de la filial que operará el equipo, así como su vicepresidente de operaciones.

Según el medio Daddy Yankee estuvo presente en la conferencia de prensa y reiteró su compromiso y participación con los Cangrejeros, que fue puesto en duda este año en los Tribunales de San Juan, durante la demanda de los Cangrejeros a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente a raíz de la expulsión del ahora saliente presidente de los Cangrejeros, Tom Axon.

“Siempre he estado de socio. Tuve un convenio con Tom, siempre lo tuvimos de palabra. Esta vez es en blanco y negro, firmado. No quiero que se lleven esa impresión. Fue una pésima representación legal de Tom, que fue lo que dio esa información como no debió serlo”, dijo Daddy Yankee.

“Quiero que todo el mundo sepa el compromiso, que siempre ha sido real, que ha sido con la Liga, con los chamacos, y que los proyectos que tenía los vamos a completar. Me gusta hablar del presente, que la gente se vayan con la impresión de hoy. Lo que pasó ayer, no podemos hacer nada. Con el presente sí podemos hacer”, agregó.

La nueva gerencia de los Cangrejeros está en manos de la empresa Grupo Multinacional y su vicepresidente, el venezolano Tobías Enrique Carrero Valentier.

Los Cangrejeros de Santurce son un equipo de béisbol profesional basado en Santurce, el barrio más importante de San Juan, Puerto Rico. Formaba parte de la Puerto Rico Baseball League (la liga de béisbol más importante de Puerto Rico) desde 1939 hasta la temporada 2003-2004 y desde la temporada de 2008-2009 que tuvieron marca de 19-22 en la cuarta posición clasificando a la postemporada donde fueron eliminados en la semi final 4-1 frete Lobos de Arecibo.

Tiene como sede el Estadio Hiram Bithorn en San Juan. Fue el primer equipo puertorriqueño en titularse campeón de una Serie del Caribe en 1951 en Caracas, entre los peloteros más reconocidos que hicieron parte del equipo destaca Roberto Clemente.