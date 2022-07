Esta es la razón por la que Shawn Mendes pospone su gira ‘Wander, The World Tour’

Shawn Mendes ha anunciado que se tomará un descanso de su gira para concentrarse en su salud mental. El viernes, el cantante de "Señorita", de 23 años, anunció que retrasará las fechas de sus próximos espectáculos para su gira mundial Wonder. "Me rompe el corazón tener que decir esto, pero desafortunadamente tendré que posponer las próximas tres semanas de espectáculos en Uncasville, CT hasta nuevo aviso", escribió. Agregó que "ha estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre ha sido difícil estar en el camino lejos de amigos y familiares". Mendes dijo que debido a que tenía "algunos años libres" de las giras, "sentía que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, lamentablemente, el peaje del camino y la presión me alcanzaron y me topé con un punto de ruptura. Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidar de mí mismo y de mi salud mental ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que os lo haré saber. Os quiero, chicos”, concluyó en su post.

Shawn ya había hablado anteriormente sobre cómo lidiar con los desafíos de salud mental. En 2018, le dijo al presentador Zane Lowe, de Apple Music, que su canción In My Blood se refería a aprender a lidiar con la ansiedad. "Fue algo que me golpeó en el último año. Antes de eso, al crecer, era un niño bastante tranquilo, súper estable. Conocía a gente que había sufrido ansiedad y me costaba entenderlo, pero luego, cuando me golpeó, pensé: 'Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una locura'", expresó en ese momento Mendes.

Además, en su documental de Netflix de 2020, Shawn Mendes: In Wonder, el artista también reveló que constantemente le resulta un reto estar lejos de su familia y amigos en su país natal, Canadá.

Para apoyar su álbum Wonder de 2020, Mendes inició su gira mundial en Portland, Oregón, el 27 de junio. Estaba listo para continuar su gira en St. Paul, Minnesota, el sábado. El espectáculo final que pospuso en Uncasville, Connecticut, estaba programado para el 29 de julio.

Las fechas de los conciertos reprogramados aún no se han anunciado.