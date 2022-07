Gabriel Pagan mantiene su enfoque en su carrera y estrena “Prometo”

. En la composición “Prometo”, el cantante y compositor Gabriel Pagan mantiene su apuesta a la diversidad musical y a fusionar el merengue con otros géneros. Los colores de esta canción lo llevan de nuevo a transitar por el sendero de la música urbana en el que combina con acierto su contenido romántico.

“‘Prometo’ es una canción que marca un antes y un después de lo que estoy buscando. Siento que como persona y como artista he tratado de evolucionar, pero manteniendo el estilo que me caracteriza desde que debuté profesionalmente. En mi búsqueda he absorbido todo lo que pueda de la base tradicional del merengue para conectar con otra generación que hoy no consume merengue”, aseguró a Diario Libre.

El artista, que se formó musicalmente en la famosa universidad de Berklee, en Boston, manifestó que el merengue mantiene su presencia a pesar de que en un tiempo se produjo un vacío que posibilitó la penetración de otros géneros, hasta que llegaron nuevos talentos que, junto a intérpretes tradicionales, lograron ofrecer nuevas propuestas.

“Cuando no existían nuevos colores eso le dio chance a otros géneros. En mi caso, desde que comencé, siempre aposté a la novedad en el merengue y a reafirmar que nuestro género siempre ha estado presente y que los jóvenes pueden conectar con él. Lo que trato de hacer es mostrar que cuando se trabaja con criterio, las cosas sí pueden funcionar”, recordó Gabriel.

“Prometo” formará parte del nuevo disco que está trabajando. “Estamos definiendo nuestro norte y ver cómo podemos seguir llevando nuestras fusiones. En principio lo estaremos trabajando en la República Dominicana y con la mirada puesta en mercados internacionales que nos permitan seguir creciendo”.

Aunque no quiso adelantar mayores detalles de lo que será su próximo disco, solo dijo que tendrá colaboraciones.

Las tendencias

El músico y compositor está consciente de las tendencias que marcan la vida hoy, sin embargo, consideró que no se siente presionado.

“Las tendencias son un asunto pasajero, todo tiene su tiempo. No te niego que me habría gustado haber hecho otras cosas, pero he aprendido que al final no es el que más ruido hace el que permanece. Nuestro trabajo es de un día a la vez, sustentado en una estructura que te permita desarrollarlo. Creo en la música y me gusta hacer música”.

Gabriel manifestó que su trabajo promocional está centrado en las plataformas digitales, sin descuidar la importancia que mantienen las emisoras para los artistas. “Todo ha cambiado en el negocio y hoy tenemos que utilizar las plataformas, así como las estructuras que contribuyen a la consolidación de la carrera de los artistas”.

Reflexión

El artista, cuya trayectoria ha sido reconocida en el país y en el extranjero, al recordar su debut profesional en 2014, siente gratitud por el cariño que la gente le ha dado.

“Ha sido una gran enseñanza. Entré a un mundo desconocido, sin saber lo que enfrentaría. De que esto no es tan bonito como se ve desde fuera. He recibido bendiciones, pero ha sido difícil, es una montaña rusa para poder mantenerte y continuar dándole música a la gente, analizando los pasos que damos día a día”, expuso.

Variedad

Aunque el merengue es el género que le ha dado un espacio, siempre ha coqueteado con otros géneros, pero les pone su sello musical.

“En ‘Morir soñando’ fue gran reto profesional para mí porque hablamos de que eran temas muy conocidos de nuestros exponentes. Logramos hacer un excelente trabajo, así como los conciertos que realizamos. Musicalmente lo enriquecimos con nuestro estilo y, gracias a Dios, fue muy bien recibido por el público”.

Gabriel Pagan grabó hace tiempo el álbum “Morir soñando”, una oda con emblemáticos temas que popularizaron reconocidos intérpretes del merengue con los que hizo dúo con catorce artistas nacionales e internacionales que han hecho historia en el género, con lo que dejó un legado para las futuras generaciones.

"Hicimos un videoclip muy órganico en el que participan mi esposa y mi pequeño hijo. Espero que el público lo difrute" Gabriel Paga Cantautor “

La sociedad

“Yo soy padre, me preocupa mucho el deterioro del mundo en este momento. Siento que hay muchas cosas que van muy rápido, que los jóvenes dan por sentado. Lo que antes te tomaba años para posicionarse, hoy muchos lo quieren lograr rápido, eso ha creado cierta confusión generacional. Entiendo que no mucha gente tiene quizás la oportunidad de ver las cosas desde otras perspectivas, pero lamentablemente es un gran peligro para la juventud”.