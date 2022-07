Los mejores álbumes y canciones de artistas latinos en lo que va del 2022, según Billboard

Destacados artistas de la música latina han lanzado sus trabajos musicales este 2022 con miras a calar en el gusto del público y a ser seleccionados en las premiaciones más importantes.

La revista Billboard reveló los que son, hasta el momento, los mejores álbumes y sencillos latinos.

El listado incluye "Motomani" de la española Rosalía y "Un verano sin ti" de Bad Bunny, este último disco completamente en español debutó número uno en Spotify y rompió la marca del canadiense Drake. También entró al Top 200 de Billboard.

Los colombianos están entre los destacados: Fonseca, Carlos Vives, Maluma, Goyo y Camilo.

"Son pistas que no solo han encabezado las listas de Billboard o se han vuelto virales en TikTok para un desafío de baile peculiar, sino que los han hecho sentir una especie vibra diferente", indica la revista Latin Billboard en el artículo escrito en inglés 'The 22 Best Latin Albums of 2022 So Far: Staff Pick'.

Han sido resaltados por los ritmos y enfoque cultural "2005" de Fonseca, "Pegao" de Camilo, "Nos comemos vivos" de Maluma y en álbumes Carlos Vives por "Cumbiana II", en cuyo trabajo incluye una colaboración en merengue con Milly Quezada y Jandy Ventura. Se trata de "Buscando al caballo" en honor al fenecido "Caballo mayor", Johnny Ventura.

Otra colombiana es Goyo con "Letra de Otro". Pero hay más: Se reseñan los trabajos discográficos de Ricardo Montaner, "Tango" en honor a sus raíces argentinas; Marc Anthony, 'Pa’lla Voy'; Christian Nodal y su disco "Forajido", así como la brasileña Anitta en "Versions of me".

De igual manera Becky G y su trabajo "Esquemas", Sebastian Yatra, 'Dharma' y el boricua Víctor Manuelle, quien hace un viaje a lo mejor de la salsa en "Lado A Lado B".

De los nuevos talentos están los hermanos Yahritza y Su Esencia, 'Obsessed'.

De Rosalía el por0tal detalla que es un disco urbano impregnado de reggaetón, pero con toques de flamenco y boleros, ironía y erotismo. "Rosalía dice que no estaba haciendo un disco comercial, y tiene razón".

Marc Anthony describe su primer álbum pospandemia 'Pa’lla Voy', con el cual nombró su sencillo que suma 26 millones de reproducciones, como “la historia de desamor de un hombre: enamorarse y desenamorarse”.

En tanto que la revista destaca que Pa' lla Voy es una "celebración descarada de la salsa en todas sus formas".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/16/lashana-douville-y-otro-posando-para-una-foto-cf9e19dd.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/16/lashana-douville-y-otro-posando-para-una-foto-cf9e19dd.jpg Los hermanos Yahritza y Su Esencia. (FOTO: RITA FEREGRINO)

La publicación describe lo que están haciendo de la siguiente manera: "El trío de hermanos con sede en Washington convertidos en estrellas emergentes cuentan una historia de amor de 15 minutos narrada por la conmovedora y poderosa voz de la cantante de 15 años, Yahritza Martínez. Una fusión de requintos simples pero cautivadores y un lirismo maduro y sincero da vida a Obsessed, y le valió al trío su primer número 1 en la lista de álbumes regionales mexicanos".

Los álbumes

A continuación, algunas reseñas por la revista especializada en música.

Carlos Vives, 'Cumbiana II'

"En su álbum Cumbiana de 2020 , Carlos Vives le dio importancia y belleza a las raíces indígenas de la música colombiana. En Cumbiana II vuelve a esa fórmula de una manera más comercial, trayendo como colaboradores a grandes nombres (Ricky Martin, Camilo, Black Eyed Peas). Pero también se adentra en aguas sorprendentes, tocando el merengue en “Buscando al Caballo”, su homenaje a Johnny Ventura con Milly Quezada y Jandy Ventura, y la más rockera “Babel” con Fito Paez.

Es imposible no dejarse llevar por la entusiasta búsqueda de Vives de abrirnos los oídos a representaciones inesperadas y bien pensadas", por Leila Cobo.

Víctor Manuelle "Lado A, lado B"

"El salsero puertorriqueño comienza su nuevo álbum con el lado más moderno de Lado A (con colaboraciones con el rapero puertorriqueño Miky Woods y la rapera colombiana Farina), donde crea sin esfuerzo una fusión fascinante entre la salsa y los estilos de rap característicos de sus invitados. Nos gusta el lado experimental de Manuelle, pero sus fanáticos incondicionales apreciarán Lado B, su "lado tradicional", donde prospera con el corte clásico con arreglos que evocan el sonido más tradicional, con músicos en vivo, un piano de cola y todos los estilos instrumentales. de los años 70 y 80, cuando la salsa se hizo popular".

Bad Bunny, "Un verano sin ti"

"Bad Bunny no bromeaba cuando tuiteó acerca de 23 “palos” (éxitos) que formarán parte de su nuevo álbum de estudio. Con Un Verano Sin Ti, Bad Bunny entregó 23 canciones que en su mayoría se alejan de su esencia trap y perreo característico, navegando por otros sonidos rítmicos como bomba, mambo, dembow, reggae, bossa nova, EDM e incluso indie-pop, todos los cuales representan sus veranos pasados en Puerto Rico".

El listado completo lo publicó el portal de Billboard.