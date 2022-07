Demi Lovato se golpea la frente en accidente doméstico

La cantante Demi Lovato ha cambiado de look recientemente con peluca y flequillo. La razón es para ocultar un accidente doméstico que tuvo.

La intérprete de "Échame la culpa" se golpeó la frente con un cristal y le colocaron puntos.

Mediante su cuenta de Tik Tok Lovato mostró la herida enima de la ceja: "Adivina quién se ha golpeado en la cabeza con un cristal y ha tenido que darse puntos antes de (ir a Jimmy) Kimmel mañana", escribió la también actriz.

De inmediato recibió cientos de mensajes de preocupación de sus fans. La exestrella de Disney confesó que el accidente fue provocado por un cristal de amatista bastante grande que tiene en su casa al momento de recoger algo.

"Fui a recoger algo del suelo y no vi la amatista, me golpeó en la cabeza y me tuvieron que dar tres puntos anoche en la cara".

Refieren los medios internacionales que al final todo ha quedado en un susto y la artista pudo tapar por completo la herida gracias a su peluca.

La cantante Demi Lovato mostró la herida en su frente. (FUENTE EXTERNA)

De hecho, cantó su nuevo sencillo durante el programa de Jimmy Kimmel.

demi lovato es una artista del carajo pic.twitter.com/ri5aen6GQH — bloody r (@dncingwtdevil) July 15, 2022

En otro tema, la cantante de "Heart attack" dijo en un episodio de su podcast, 4D with Demi Lovato, que era percibida como no binaria. Incluso ha dicho que durante este último tiempo ha estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión, tratando de encontrar su verdadero ser.