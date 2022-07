El Alfa cumple sueño en su tierra y lleva el dembow al Olímpico

La noche del sábado 16 de julio del 2022 el cantante urbano dominicano El Alfa la guardará para siempre.

El joven capitaleño que comenzó su carrera en 2008 cumplió su sueño de presentarse en el Estadio Olímpico Félix Sánchez ante un público mayormente joven que bailó sus éxitos en solitario “Gogo Dance”, “Suave”, “Banda de camión”, “Pa’ jamaica” y en colaboración como “A correr los Lakers” y “Qué calor”.

La noche de dembow que comenzó a las 10:00 p.m. se extendió por tres horas y media dado que los artistas invitados como J Balvin, Farruko, Arcángel, Zion y Lennox, así como el criollo Kiko el Crazy cantaron otras canciones sumado a las palabras de agradecimiento entre ellos con El Alfa.

El aforo lució lleno. El artista dijo que se congregaron 45 mil personas.

Lágrimas y la bandera en sus hombros

Luego de la buena puesta en escena de la telonera, la artista urbana criolla La Gabi, a las 10:06 de la noche en las pantallas se proyectaron videos del 2008 hacia adelante que reflejaban a Emanuel Herrera, nombre de pila del entonces humilde exponente que buscaba espacio en el dembow. Luego apareció El Alfa a ritmo del éxito “4 K”.

Hincado, emocionado besó el piso y agradeció a Dios y RD. “Gracias papá Dios por cumplirle el sueño a la República Dominicana. Pongo este lugar en las manos de Dios, en el nombre del padre, del hijo y el Espíritu Santo”.

Estuvo emotivo, lloró, especialmente en la actuación de Farruko y entre sus tantas intervenciones sostuvo la bandera dominicana. “Todo el que se sienta orgulloso de ser dominicano que haga una bulla”, reiteró bastante.

Sin tomarse un break, animado, saltando y sudado hasta empapar por completo su camiseta blanca, entonó “Singapur”, “Mera woo”, “Coronao”, “La Romana”, entre otros.

El primer momento emotivo llegó cuando sus dos hijos, Fendi y Emanuel, subieron al escenario a cantar y bailar con su padre. “Apoya a tus hijos, dale amor a tus hijos”, exhortó a los espectadores.

Pero eso no quedó ahí y el hijo mayor, Fendi, de ocho años, tomó el micrófono y dijo: “Yo quiero decirle gracias a todos por darle amor a mi papá”. No solo el artista se le aguaron los ojos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/17/un-hombre-con-una-raqueta-en-la-mano-774c84c2.jpg El colombiano J Balvin, entre los invitados de El Alfa. (SUMINISTRADA.)

Invitados orgullosos

El Alfa mostró respeto a los invitados locales e internacionales. Los primeros en aparecer en escena fueron los boricuas Zion y Lennox para cantar el remix de “Pomposo” ante la algarabía del estadio; y no se fueron sin cantar tres temas, uno de ellos fue “Pierdo la cabeza”.

"Tú eres de nosotros y nosotros somos tuyo hasta el final”, subrayó Zion.

Luego al escenario el artista colombiano J Balvin con quien cantó “Qué calor”. También entonó los temas “Medusa” y “Mi Gente”.

“Un aplauso para El Alfa que realmente es un jefe, el rey de la casa”, expresó Balvin. A esto Emanuel Herrera se hincó y respondió “con mucha humildad, humildad ante todo, mientras yo esté aquí voy a seguir haciendo el bien”.

Y los invitados criollos también dijeron presente, el primero en subir fue Dowba Montana, residente en los Estados Unidos, para entonar “Tamo’ en hoja” junto a El Alfa.

El siguiente dominicano en subir fue Shelow Shaq con quien interpretó “El Coche Bomba”, llevando al público al 2007 y provocando la euforia de los mismos.

Además, cantó la polémica canción “MMM”, la recordada tiradera al Lápiz, pero dejó al público que cantara el coro.

Mark B también dijo presente con su tema “Pal’ de velitas” un remix junto al Alfa de hace siete años.

Colombia de nuevo en la casa, con la cantante Farina, quien encendió la pista cantando “Bendecido” junto al “Jefe”, como también le llaman al artista dominicano, un nuevo tema de su álbum "Sabiduría".

Arcángel se roba el show

Y el Estadio Olímpico se vino abajo cuando a escena El Alfa anunció al siguiente invitado, el rapero Arcángel, quien recibió la mayor ovación de la noche. Cantaron “A correr los Lakers”, luego “Flow cab***”, “Flow violento”.

El momento romántico llegó cuando “La Maravilla” cantó “Por Amar a ciegas”, canción que provocó la melancolía de quienes cantaban al unísono la canción y le seguían pidiendo “otra, otra”, tras finalizar el tema.

Luego de casi dos horas y medias de espectáculo, El Alfa procedió a cambiarse de vestuario luciendo un conjunto negro con verde.

También subió al escenario el nuevo exponente Chris Lebrón, firmado por el reguetonero de sangre dominicana e interpretó “Desde mis ojos” con Arcángel y El Alfa.

Los nuevos talentos también tuvieron su espacio como Braulio Fogón con su tema “El tontoron tonton”, así como, Kaly 8, La Tukiti, MC Albertico, Isaías Francotirador.

La vieja escuela no se quedó fuera y fueron invitados Secreto, "el famoso biberón”, de quien El Alfa dijo ser fanático, dejándole la pista y sentándose a verlo cantar.

Luego salió el Mayor Clásico quienes a pesar de tener diferencias en el pasado dejaron visto lo bien que se llevan hoy día, recibiéndolo el Mayor como el más duro del género urbano en RD. Cantaron juntos “Galapin”.

Farruko, el más emotivo

El último invitado fue el cantante Farruko quien para sorpresa de todos cantó “Pepas”, pero dejó que el público cantara el coro. Mientras el artista que hace poco se convirtió al cristianismo actuaba, El Alfa se emocionó y se le salieron las lágrimas. Luego se fundieron en un largo abrazo.

La tarima se quedó corta. Aunque ocupaba gran parte del terreno, la visibilidad fue bastante incómoda. Las personas que asistieron al Special Guest tuvieron que subirse en sus asientos para poder ver bien el evento ya que la tarima no fue proporcionalmente grande para todas las áreas habilitadas.

Cuando el reloj marcó las 1:23, El Alfa se despidió con “La Mamá de la Mamá”, llenando el Olímpico de confetis y adornando el cielo con fuegos artificiales.

En un momento El Alfa llamó por teléfono al presidente Luis Abinader. Y aunque no se escuchó bien, este le agradeció porque se llevara a cabo el evento y le pidió una hora más, escuchándose una respuesta afirmativa del mandatario. Después de más de tres horas el público salió en masa del estadio, aunque el dembowsero que quería durar una hora más.

El espectáculo "La leyenda del dembow" fue producido por Saymon Díaz y patrocinado por Cerveza Presidente. Al principio, con el animador Jhoel López a la cabeza, la marca hizo el "Gogo dance challenge" poniendo al público a hacer los pasos del tema mientras tomaba una fría.

"Yo quiero un fuerte aplauso para mi hermano, mi mejor amigo El Alfa. Me da sentimiento y se me salen las lágrimas porque yo se que muchos lo subestimaron… Yo no quería que fuera el número uno sino el líder de la República Dominicana y hoy día lo estoy viendo con mis propios ojos”" Farruko Cantante urbano “