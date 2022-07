Kray-J promueve su nuevo disco en República Dominicana

La artista puertorriqueña Kray-J promociona en la República Dominicana su nueva cosecha discográfica “La Jakosa”, de la que se desprende el sencillo promocional “Sube y baja”.

De acuerdo a una nota de prensa enviada a Diario Libre, la cantante adorna este álbum de 15 temas con liricas únicas que están inspiradas en sus vivencias y sus alrededores durante su crianza y carrera en los medios. Por eso se manifiesta entre el trap y los distintos ritmos caribeños.

“A mí me viene super natural (la inspiración para componer). Estoy agradecida por lo que vi y viví”, expresó la trapera que regresa con una madurez profesional y con una confianza inquebrantable para alcanzar y atraer al público con arduo trabajo.

La trapera se encuentra muy cautivada y agradecida de la rápida acogida que ha tenido en la República Dominicana. “Estoy agradecida por mis raíces del Bronx, de New York. Me crie entre puertorriqueños y dominicanos en la Gran Manzana, pero también me encanta el calor del Caribe. Los puertorriqueños y los dominicanos son muy parecidos, en especial en como tratan a las demás personas”, valoró la artista, quien estará de gira en RD en los próximos días.

En esta nueva etapa, Kray-J deleita con una propuesta diferente y única, con temas de zef rap, trap-rave, y con varios temas en inglés. Uno de ls cortes promocionales del álbum, titulado “Paca Pacas” cuenta con más de 2,000,000 de vistas en YouTube.

“La Jakosa” se grabó en estudios de música de Puerto Rico, Miami y la Republica Dominicana. Además de “Sube y baja” y “Paca pacas”, cuenta con canciones como “Rumba”, “Pónmelo en perreo”, “Maleante de Instagram”, “No me ronques”, “Por dinero”, “Viviendo como una Queen”, “Fabulous”, “Tú no puedes”, “Bájale al fronte”, “Si no estás pa´ mi”, “Una Baby”, “Fishnet” y “Bonfire”.

Jackie Alicea, mejor conocida como Kray-J, nació en el Bronx, New York, de padres

puertorriqueños. Su crecimiento está marcado por una cultura donde el baile lo lleva en la sangre, e inclusive incursiona en la música gracias a su pasión por la danza.

Al mudarse a Puerto Rico, y con tan solo 15 años, comenzó su carrera profesional y artística. Muchos recuerdan a esta cantante, bailarina, modelo y actriz por su programa televisivo “Solo Under”, otros por Telemundo y Mix 107.7FM, en donde trabajó por varios años.

En el aspecto educativo, la trapera también cree mucho en los estudios para progresar en todos los aspectos de la vida. Se graduó con un bachillerato de Comunicaciones en la Universidad Sagrado del Corazón de Puerto Rico, tomó clases de música y baile, y luego obtuvo su grado en actuación en el New York Film Academy desde la cuidad de los rasca cielos. “He aprendido que no importa la edad que la vida te permite estudiar, hay que educarse tarde o temprano”, aseguró.

De hecho, lo que mucha gente no sabe de Kray-J es que actualmente es estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho Interamericana de Puerto Rico. “Desde pequeña, siempre me ha apasionado defender a las personas menos privilegiadas como me crie yo, lo veo difícil que alguien que siempre lo ha tenido todo tenga la misma empatía a la hora de representar a cuyas personas”, puntualizó.