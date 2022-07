Tras concierto de El Alfa, Lápiz Conciente recuerda cuando puso a "temblar" el Estadio Olímpico en 2019

El nombre del rapero dominicano Lápiz Conciente fue tendencia a propósito del concierto de El Alfa en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

De múltiples comentarios de seguidores y detractores resonó el pensamiento de que "El papá del rap" debe o debió haber realizado un concierto en el gigante aforo donde el dembowsero reunió a 45 mil personas, según datos de los organizadores.

Ante la ola de comentarios, Lápiz compartió el momento en el que fue aclamado en un Estadio Olímpico repleto durante el Aniversario de Telemicro en 2019 cuando apareció de sorpresa en la presentación del artista urbano Don Miguelo, quien reunió a otro pilar, Joa el Súper MC para cantar su éxito "La fama", un tema que supera los 13 años.

El veterano rapero fue el más vitoreado de esa edición, pese a que solo actuó de invitado.

Por eso escribió un post en el que aseguró que ese año 2019 lo llamaron de todas maneras a la celebración del Aniversario de Grupo de Medios Telemicro y no aceptó; solo escuchó el llamado del denominado "El mejor del bloque" por "el respeto que le tengo", dijo.

A continuación, el post de Lápiz Conciente:

"Los medios de comunicación de mi país nunca van a aceptar la banda ancha que le di ... Yo no ando en gente, yo soy la realidad. Sino pregúntale a @Donmiguelo, si no frené ese día en el Olímpico por el respeto que le tengo ... Ese año me llamaron para invitarme de todas formas y les dije que noooo porque hace rato que yo le llegué a la falacia de los artistas. Nadie ha puesto eso a temblar así. Ahhhh, y que conste que salí de sorpresa, o sea, no convoqué a mi gente ahí... Lo que pasa es que la República Dominicana entera es lapicista", fueron las palabras del exitoso rapero criollo.

El día del espectáculo de El Alfa como parte de su tour "La leyenda del dembow" que reunió a importantes amigos e invitados como J Balvin, Farruko y Arcángel, el pilar del rap, al igual que muchos otros artistas tenía su ritmo de presentaciones y Lápiz se presentó en las fiestas patronales de Palmar de Ocoa reuniendo un público amante de sus éxitos "Tu no ere' de na' y "Amor por accidente".

De manera pública no se ha pronunciado del concierto de El Alfa.

Avelino Figueroa, nombre real del artista, mostró su apoyo al francomacorisano Don Miguelo, quien tiene un concierto el 27 de agosto en la Gran Arena del Cibao. "El 27 de agosto quiero el apoyo para mi hermano @donmiguelo. Respeta pa' que te respeten. Conmigo es simple: Siempre tengo tiempo libre", escribió con muchas banderas dominicanas.

Lápiz Conciente, quien en los últimos años desarrolla una faceta de empresario con línea de ropa OIO Wear Clothing, así como línea de puros, OIO Cigars y otros emprendimientos, se propuso lanzar 90 temas, entre estos "La música no miente y "No es como tu quieras".

En efecto, cuyos seguidores son los llamados "lapicistas", prefiere no enfocarse en las críticas.

El le dio banda a los medios dominicanos, y tiene tres días llorando en todas las redes, bla bla bla pic.twitter.com/U9EAmEPeQI — Francis Segura (@FrancisSegura13) July 18, 2022

20 años después de habla de @lapizconciente . El alfa llena el olímpico y la que sale es porque LAPIZ no ha felicitado a el alfa, en ves de resaltar la azaña de el alfa — JAIRO BAEZ (@jairocomenta) July 19, 2022

Ok. Felicidades para el alfa, pero que no se le olvide quien es el papa Lápiz Conciente!! — Goldocalle TV (@Goldocalletv1) July 19, 2022

Lapiz Conciente..La critica es la forma de hacerle saber a el criticado que puede estar equivocado...en ocaciones mandarlo de un empujón a la galería de los mediocres o aceptarlo por su capacidad de orientación...Encasillate tu mismo después de escribir estupideces..!! https://t.co/hSi9duKUPL — ANGEL ROMERO (@ANGELRO44668886) July 18, 2022