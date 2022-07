Polémico rapero Tekashi 6ix9ine repartió más de 40 mil dólares a personas pobres de Ecuador

El rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido 6ix9ine Tekashi69 se ha vuelto viral por regalar más de 40 mil dólares a niños y adultos de bajos recursos en Ecuador.

"40 mil dólares para la gente de Ecuador. Todos los días compramos mil dólares en zapatos, ropa, etc., un millón de dólares en carros, casas, gastamos mil en clubes. Pero no hay mejor sentimiento en el mundo que gastarlo en personas que lo necesitan. Esto es lo que el mundo no muestra... aprecia lo que tienes en la vida porque hay personas que desearían haber vivido tu vida", escribió junto el video que muestra su acción.

El video lo publicó él mismo en su cuenta de Instagram donde ostenta de 21.8 millones de seguidores. Las imágenes muestran una recopilación de los momentos que vivió con las familias. Entregó el dinero en efectivo y escuchó algunas anécdotas. “Queremos hacer un mundo mejor y que la gente no se muera de hambre. Vamos a entregar el dinero a los que más necesitan”, dice Tekashi.

No es la primera vez que el polémico artista hace este acto. Acude a comunidades más vulnerables de lugares que visita. Por ejemplo, en su último viaje a México regaló a una familia de escasos recursos en Cancún más de 48 mil dólares.

Daniel Hernández, 6ix9ine, nació en mayo de 1996 en Estados Unidos, pero es de ascendencia latina ya que su madre es mexicana y su padre puertorriqueño.

Comenzó su carrera artística en el 2017 aunque también se ha dado a conocer por sus problemas legales ya que en el 2018 estuvo en la cárcel al ser vinculado con una banda de crimen organizado. Logró reducir la condena al testificar en contra de otros miembros de la pandilla.

En redes sociales presume sus excentricidades pero también la forma en la que ayuda a los más necesitados. En una entrevista insultó al urbano dominicano El Alfa, un clip con el que también se volvió viral.