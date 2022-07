Un año sin Johnny Ventura: reconocimientos y sueños cumplidos

El maestro Johnny Ventura, la leyenda de la música dominicana, falleció un día como hoy, 28 de julio del 2021, a causa de un infarto, a los 81 años de edad, en la clínica Unión Médica del Norte, en Santiago.

A un año de su partida, la familia Ventura realizará una misa en su honor por el primer aniversario de su partida, que tendrá lugar este jueves en la Catedral Primada de América, a las 6:00 de la tarde.

Trayectoria de 65 años alegrando al pueblo dominicano

El legado del "Caballo mayor" permanecerá en emblemáticas canciones como "Merenguero hasta la tambora", "El tabaco", "Las indias de Baní" o en sus más de 100 producciones discográficas.

Tuvo una prolífica carrera de 65 años, destacándose como cantante, compositor, productor, locutor, abogado y político, de la misma manera recibió múltiples reconocimientos.

El más reciente fue en junio de este corriente 2022. Una calle de Alto Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, fue renombrada, para honrar la memoria del merenguero dominicano.

El nombre del Caballo Mayor quedó inmortalizado en la intersección de la calle 176 y la avenida Wadsworth, frente al United Palace, en el corazón de Washington Heights, conocido como la "Pequeña República Dominicana".

Una calle de Miami en su honor. (FUENTE EXTERNA)

Otra calle en los Estados Unidos

A principios de marzo, el comisionado de la ciudad de Miami, que preside Manolo Reyes, nombró parte de la Calle 16 como “Johnny Ventura Way”.

La distinción fue recibida por Josefina Flores de Ventura, viuda de Ventura, quien permaneció casada con el artista por más de 50 años. Estuvieron presentes sus hijos: Juan José, Euridice y Jandy; así como nietos, sobrinos, amigos y seguidores, quienes fueron partícipes del acto.

Otras distinciones en su carrera

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) le otorgó en el año 2001 El Soberano de los entonces Premios Casandra, el máximo galardón artístico que se otorga en la premiación dominicana.

El primer premio Casandra (hoy Soberano) lo obtuvo en el renglón Merengue del año por "Pitaste", en el año 1994.

Pero en el año 1989, el merenguero recibió su primer galardón por parte de Acroarte cuando se le entrega el Casandra Especial, como se le denominaba en ese entonces a estos galardones que pasaron a denominarse Soberano en el 2013, según escribe el periodista Máximo Jiménez.

A inicios del 2000, el Congreso dominicano lo condecoró como Merenguero del Siglo. A principios del año 2021, el intérprete de "Capullo y Sorullo" fue reconocido por el Congreso de los Estados Unidos por ser un ícono de la música dominicana, que había llevado su talento y arte por Europa, África, América Latina y Estados Unidos, en esta última teniendo siempre una presencia activa.

Esta iniciativa, a solicitud del congresista Adriano Espaillat, representante del Decimotercer Distrito Congresional de Nueva York, se realizó a través de “Dominicans On The Hills”.

Latin Grammy

La leyenda del merengue fue ganador de un premio Grammy Latino y miembro de la Academia Latina de la Grabación. Ventura fungió durante muchos años como parte de su Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de esa entidad musical.

Además, el dominicano recibió el Premio a la Excelencia Musical en 2006.

Disco "El legado del Caballo"

Su lamentable partida el 28 de julio del 2021 dejó un proyecto sin terminar, el de regrabar sus canciones. Este proyecto quedó inconcluso y su hijo Jandy Ventura echó a andar el álbum "El Legado del Caballo", que finalmente salió a la luz este martes 26 de julio.

En mayo de este año se presentó el álbum en el que Jandy interpreta y reúne a artistas que cantan sus éxitos favoritos de Johnny Ventura, entre ellos Sergio Vargas, Rubby Pérez y Gilberto Santa Rosa.

Esta producción fue lanzada con el propósito de homenajear la trayectoria musical del "Caballo Mayor" y el merengue, el cual consta de 14 temas. “El Legado del Caballo vol. 1” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y Jandy dijo que es el primero de varios donde saldrán otros artistas que ya mandaron sus voces, como Fernando Villalona y Wilfrido Vargas.

Ya Jandy tiene 27 temas grabados para otras producciones. El volumen I se logró mandar a los Grammy Latinos, algo que abogó mucho Johnny Ventura de mantener el renglón de "Merengue y bachata".

"Viene un volumen II, un volumen III y IV", dijo Jandy. "Lograr este disco con todos los artistas invitados, con todo lo que ha significado estos últimos ocho meses, para mí y para toda la familia Ventura ha sido muy difícil, pero hoy es un sueño hecho realidad", expresó el merenguero al borde del llanto en compañía de su madre y hermano cuando anunciaron el disco.

Se cumple un sueño de Johnny

Doña Fifa confesó que se ha cumplido un sueño de don Johnny, ya que se había habilitado un estudio para comenzar a regrabar los temas.

"Yo estoy contentísima porque parece mentira que hoy Juan de Dios (Jandy) está logrando lo que Johnny quería. Él quería hace tiempo, que esa música tan buena que tenía, llevarla al día de hoy. Ya Jandy tenía el estudio listo para comenzar a grabar con su papá lo que hoy está haciendo. Yo sé que mi marido allá (en el cielo) está contentísimo con Jandy".

Continuó narrando la viuda del icono del merengue: "Nunca se me olvida un día que entré a la habitación y lo vi hablando con Jandy y lo oí con tanto amor cuando habló con su hijo. Al final le dije cuando cerró, ¿tú lo quieres mucho, verdad? y me dijo -mami, ese es mi clon-", fueron sus emotivas palabras en medio del aplauso.

Al ser abordada sobre cómo afrontó la partida de su esposo, declaró lo siguiente: "Cuando se fue Johnny el mundo se me acabó. Pero me acordé que tenía tres hijos, que si su papá no estaba, tenía que estar yo. Me aferré a ellos, les estoy dando soporte. Cuando quiero llorar voy sola a la habitación y lloro, pero delante de ellos estoy tratando de darles la fuerza que ellos necesitan y ayudándolos. Lo que le digo a las personas que en casos así la unión es lo único que hace falta".

