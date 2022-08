Pamel Mancebo regresa a lo básico en la canción “¿Cómo haces?”

El joven cantautor Pamel Mancebo está celebrando el décimo aniversario de su carrera artística.

Aunque la pandemia obligó al cierre del negocio del entretenimiento, él fue de los que no se quedaron tranquilos. Al contrario, compartía experimentos y canciones en las diferentes plataformas digitales.

No paró de plasmar sus ideas y hace pocas semanas, el pasado 14 de julio, estrenó “¿Cómo haces?”, una nueva canción a la que le pone su sello romántico y autenticidad.

El videoclip de la canción lo ubica en un salón de ensayos, sentado al piano en el que interpreta la composición con la que retoma su carrera en los escenarios.

“Diez años han transcurrido rápido, pero a su vez nos han dejado una grata experiencia con el público que nos ha permitido escuchar nuestras canciones”, aseguró a Diario Libre.

Con letras y música del mismo Pamel y arreglos a cargo de Adiel Santana, es una balada en piano y cuerdas.

“Este tema lo escribí hace un tiempo, se trata de una historia prestada. ‘¿Cómo haces?’ narra la historia de una pareja que por cuestiones del destino se separó, pero el hombre le cuestiona cómo puede ella continuar con su vida, porque él no ha podido recuperarse.

“Siento que con este tema me he ido a mis raíces, como un back to basics a aquellas canciones que me han dado a conocer relacionadas al amor y desamor. Esa línea que tanto les gusta escuchar a mis seguidores, y con la que me siento cómodo a la hora de escribir y musicalizar”, explica el joven artista dominicano que ha hecho camino en el quehacer de la música de valor y contenido.

No quiso revelar muchos detalles, pero adelantó que formará parte de su próxima producción discográfica.

Mancebo reveló que en esta etapa de su carrera estará agotando una gira por diversas ciudades del país, sobre todo, por escenarios en los que no ha actuado.