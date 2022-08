Grandes obras musicales en la Temporada Sinfónica 2022 desde el 17 de agosto

La Temporada Sinfónica 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana reunirá a estrellas del canto lírico y afamados solistas nacionales e internacionales.

Desde el 17 de agosto hasta el 9 de noviembre el Teatro Nacional se viste de gala con una programación sinfónica que cerrará por todo lo alto con la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi.

En un encuentro con la prensa, celebrado en el bar del Teatro Nacional la noche de este jueves, se ofrecieron otros detalles.

El maestro José Antonio Molina está al frente de la Temporada Sinfónica. Para la ocasión, y en un tributo a las obras clásicas de España, estará como director invitado el maestro Enrique Parreño.

Mientras que el joven músico dominicano Santy Rodríguez, director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), será director invitado en la gala del 26 de octubre.

Un repertorio sinfónico universal

El director de la OSN, el maestro José Antonio Molina

José Antonio Molina valoró los elogios de la crítica especializada que consigna cada año esta serie de conciertos, al igual que el público cautivo y fiel que asiste a las temporadas. "Disfrutar de un concierto en vivo es una experiencia única en la vida... La música es un mundo aparte, es como si el oyente activo y participativo se enganchara con el primer sonido que escucha y hace el viaje de la duración de la obra, y por este periodo de tiempo está fuera del mundo", fueron las palabras introductorias del elogiado músico y compositor dominicano sobre la programación de este 2022.

"Ser músico es un oficio noble. La música es una expresión del alma humana, no de una cosa física", resaltó.

Al conversar con Diario Libre, Molina dijo que como cada año esta temporada trae novedades en términos del repertorio sinfónico universal.

"Este 2022 cerramos con uno de los platos fuertes de todas las orquestas del mundo, el Réquiem de Giuseppe Verdi. Tenemos a la primerísima soprano Nathalie Peña-Comas, Glenmer Pérez como contralto; Gregory Kunde, uno de los grandes tenores de los últimos 50 años, y Morris Robinson, un bajo extraordinario de la Ópera de Los Ángeles", destacó el director de la Sinfónica.

Subrayó que la médula de la obra se sustenta en los cuatro solistas que estarán complementados con una masa coral de 150 cantores.

"Hemos fusionado como cinco coros del país, de manera que es una noche que el público no debe perderse".

En el acto se encontraba Peña-Comas y Pérez, quienes serán las solistas criollas de la última gala del 9 de noviembre. Las artistas se mostraron agradecidas de actuar en esta edición.

Este 2022 la OSN cumple 81 años de creada (5 de agosto de 1941). Al dirigirse a los presentes, su director, el maestro Molina elogió a los directores que entregaron los mejores años de su vida profesional para "perpetuar en el tiempo y con letras de oro la tan digna y brillante travesía que ha caracterizado esta gloriosa institución por el firmamento musical de la República Dominicana".

La temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional se realiza en conjunto con el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, la Fundación Sinfonía e importantes colaboradores y patrocinadores.

Renombrados músicos

La destacada violinista dominicana Aisha Syed actuará en la apertura el 17 de agosto.

Con la dirección del maestro José Antonio Molina, la destacada violinista dominicana Aisha Syed actuará en la apertura de la Temporada Sinfónica 2022 el 17 de agosto en el concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op.35 – Peter. I. Tchaikovsky.

Además de "Fantasía merengue" del maestro Molina.

La joven pianista china Zhenni Li es la solista de renombre internacional invitada el 31 de agosto a las 8:30 p.m. en el Teatro Nacional.

El director invitado es el maestro nacido en Alaquàs (Valencia, España), Enrique Parreño.

Esa noche será un viaje a lo mejor de la música española y su folclor. El programa consta del Intermezzo de La Revoltosa (zarzuela) de Ruperto Chapí, Noche en los jardines de España, para piano y orquesta, y El sombrero de Tres picos Suite no.1 y no.2, de Manuel de Falla.

Zhenni Li, pianista.
Vadym Kholodenko, pianista ucraniano.
Zvezdana Radojkovic, violinista y violista.
El español Enrique Parreño, director invitado.
El dominicano Santy Rodríguez, director invitado.

El 14 de septiembre el solista invitado es el pianista clásico ucraniano de 35 años Vadym Kholodenko en el concierto para piano y orquesta en la menor, Op.16 - Edvard Grieg y la Sinfonía no.1 en mi menor, Op.39 de Jean Sibelius, bajo la dirección del maestro Molina.

El 12 de octubre continúa la programación de la temporada con la Sinfonía no. 9 en mi bemol mayor, Op. 70 - Dmitri Shostakovich y Sinfonía no. 5 en do menor, Op. 67 de Ludwig van Beethoven. Dirige la orquesta el maestro Molina.

Para el 26 de octubre se ejecutará la Obertura del Festival Académico Op.80 de Johannes Brahms, el Concierto para Violín y orquesta – Igor Stravinsky y Sinfonía no.5 en mi menor, Op. 64 – Peter I. Tchaikovsky.

La solista invitada es Zvezdana Radojkovic (violín).

Esta noche el director será el joven maestro dominicano Santy Rodríguez, director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana y considerado el "alumno aventajado de José Antonio Molina".

Solistas nacionales e internacionales

La reconocida soprano dominicana Nathalie Peña-Comas.
La destacada mezzo soprano dominicana Glenmer Pérez.
El tenor estadounidense Gregory Kunde.
El solista Morris Robinson (bajo).

El cierre de la Temporada Sinfónica 2022 promete ser memorable. El 9 de noviembre del 2022 será la noche de la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi dirigida por el maestro Molina.

Un coro sinfónico de unas 100 personas estará en escena en una especie de nota celestial acompañados por cuatro renombrados solistas nacionales e internacionales.

La destacada soprano dominicana Nathalie Peña-Comas viene al país a la Temporada Sinfónica. La siguiente criolla en escena es la destacada mezzo soprano Glenmer Pérez.

Y los solistas estadounidenses Gregory Kunde (tenor) y Morris Robinson (bajo) para emular la ópera de finales del siglo XIX.

Programa Temporada Sinfónica 2022 Del 17 de agosto al 9 de noviembre 2022 en la Sala Carlos Piantini Teatro Nacional, 8:30 p.m. 17 AGOSTO 2022 Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op.35 – Peter. I. Tchaikovsky Fantasía merengue – José Antonio Molina Director: José Antonio Molina Solista: Aisha Syed. 31 AGOSTO 2022 Intermezzo de La Revoltosa (zarzuela) – Ruperto Chapí Noche en los jardines de España, para piano y orquesta– Manuel de Falla El sombrero de Tres picos Suite no.1 y no.2 – Manuel de Falla Director invitado: Enrique Parreño Solista: Zhenni Li. 14 SEPTIEMBRE 2022 Concierto para piano y orquesta en la menor, Op.16 - Edvard Grieg Sinfonía no.1 en mi menor, Op.39 – Jean Sibelius Director: José Antonio Molina Solista: Vadym kholodenko. 12 OCTUBRE 2022 Sinfonía no. 9 en mi bemol mayor, Op. 70 - Dmitri Shostakovich Sinfonía no. 5 en do menor, Op. 67 - Ludwig van Beethoven Director: José Antonio Molina. 26 OCTUBRE 2022 Obertura del Festival Académico Op.80 – Johannes Brahms Concierto para Violín y orquesta – Igor Stravinsky Sinfonía no.5 en mi menor, Op. 64 – Peter I. Tchaikovsky Director: Santy Rodríguez Solista: Zvezdana Radojkovic (violín). 9 NOVIEMBRE 2022 Misa de Réquiem – Giuseppe Verdi Director: José Antonio Molina Solista: Nathalie Peña Comas (Soprano) Solista: Glenmer Pérez (Mezzo Soprano) Solista: Gregory Kunde (Tenor) Solista: Morris Robinson (Bajo).