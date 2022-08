José Antonio Rodríguez regresa a la televisión con el programa “Como un bolero”

El cantautor José Antonio Rodríguez regresa a la televisión y lo hará con el programa de temporada “Como un bolero” que tiene previsto estrenar el sábado 3 de septiembre, a las 8:00 pm por Telesistema, canal 11.

Rodríguez quien también fue Ministro de Cultura y embajador de la República Dominicana ante Unesco, reveló que se embarcó en la idea de hacer el programa hace más de año y medio, sin embargo lo había pospuesto por la situación de la pandemia provocada por la Covid-19.

El destacado cantautor habló del tema al ser entrevistado en el programa Encuentro Extra con Cristhian Jiménez que se difunde los sábados de 7 a 8 de la mañana por Color Visión.

Citó que inicialmente comenzó como una idea, pero posteriormente fue evolucionando en las reuniones con su equipo de producción.

“Tenemos en proyecto un encuentro con la prensa para mostrar lo que hemos hecho y lo que vamos a presentar al público durante tres meses, sin embargo te puedo adelantar de qué se trata de un proyecto que ha contado con la colaboración entusiasta de muchos amigos cineastas y técnicos de la televisión, en el que abordaremos el desempeño de una generación, de nuestra generación en diversos aspectos de la vida cultural, social”, aseguró Rodríguez.

“Como un bolero”, título de una canción que escribió hace años y que fue grabada, por varios artistas, entres los que se citan, además de su autor, al fenecido Alberto Cortez, así como Sergio Vargas.

“Se llama 'Como un bolero', porque como un bolero, no solamente el tema de de una canción, sino que salió entre las reuniones que teníamos con los directores de cine que esto es como un bolero porque tiene energía, tiene ritmos”, sostuvo el artista.

José Antonio Rodríguez produjo un programa de televisión que se llamó El Sótano, el cual se realizaba en un bar de Gazcue del mismo nombre. Hizo una pausa para desarrollar su carrera, así como otros asuntos propios de su profesión.

Atribuyó su regreso a la pantalla al empresario José Luis Corripio con el que habló a su regreso al país tras agotar su compromiso como embajador ante Unesco.

“Yo encontré la complicidad de un gran amigo y maestro que es don Pepín Corripio. En una conversación en la que hablamos de diversos temas y me sugirió que volviera a la televisión porque entiende que puedo aportar al público a la audiencia”, sostuvo.

Corripio le abrió las puertas de Telesistema y desde allí comenzará una nueva etapa en la televisión.

“No es un programa que yo te pueda decir es parecido a otros. Se trata de un contenido que va fluyendo cuando los invitados llegan a mi casa, lugar en donde se ha grabado y allí se desarrolla una conversación que involucra a todo el que está en el set. Lo que buscamos es mostrar el valor de nuestra generación”, contó.

Cantautores, técnicos de la industria del entretenimiento, personalidades que han dejado una impronta en una generación, gestores culturales, artistas visuales y de la escena, entre otros tienen un espacio asegurado en “Como un bolero”.

La cultura y los gobiernos

Para el exministro de Cultura los políticos no han entendido el valor que tiene la cultura para el desarrollo de un país. Habló no solamente del impacto económico, sino de la importancia que tiene en las personas.

“La cultura tiene un gran valor y no todo el mundo lo ve. Los gobernantes y no hablo de del del actual, los gobernantes no creen en la cultura. No comprenden que la cultura es un alimento para el alma. En 2015 el Banco Central creó la Cuenta Satélite e hizo un levantamiento del impacto socioeconómico del impacto de la cultura”, sostuvo.

Recordó que esa encuesta arrojó que la cultura aportó en ese momento el 1.5 % al Producto Interno Bruto.

“ Estamos hablando de que el presupuesto de Cultura, cuando yo estaba era de RD$2,200 millones. Sin embargo, con esos 2,200 millones le aportamos al Producto Interno Bruto anualmente 6,000 millones en 1.5. Me decía Valdez Albizu esa es una primera encuesta. Si nosotros realizamos una segunda encuesta, yo estoy casi seguro que el aporte que hace la cultura al PIB ronda entre el 3.5”, reflexiona.

Y agregó: “Ahora que el turismo está en su buena. ¿Para usted llegar a Punta Cana? Se necesitó de la inversión del sector de la cultura. Porque de lo contrario usted no llega. Por la inversión que se hizo en la autovía. Sí, no, sí no. Si los dirigentes entendieran el valor que tiene la cultura. ¿Cómo lo han entendido países como Colombia?. En Francia donde viví, te lo puedo decir cuando llegó la pandemia, si tu justificas que eras gestor cultural el Estado te entregaba entre 1,200 y 1,800 euros mensuales. No como ocurrió aquí que se entregaron 100 millones de pesos a los artistas como si fuera un regalo”, comentó.

José Antonio Rodríguez aseveró que los Proyectos Culturales que desarrolló tenían un presupuesto de 100 millones de pesos anuales y que se materializaron 364 proyectos. “Y tú me dirás. Que alguien lo quitó, no, era un contrato que tenía ese gestor al que se le daba seguimiento, pero luego no hubo seguimiento alguno”, dijo.

La música hoy

José Antonio Rodríguez no compite con el mercado musical de este tiempo, sin embargo desarrolla su carrera con una nueva estrategia, entre la que incluye un circuito de concierto “Casa por casa” en el que es contratado para llevar sus canciones en una residencia, en la que desarrolla una dinámica con las personas, que no pasan de 15 los asistentes.

“Todo ha cambiado, yo no puedo competir con lo que se escucha, porque lo que se escucha no tiene una la valoración que tenga de público, sino por todo lo que hay detrás para que eso se escuche. ¿Y yo no yo no, yo no tengo esa capacidad económica de poder llegar a un público de esa manera y tú has cambiado? Sí, o sea yo no puedo esperar que la radio me vaya a abrir las puertas para escuchar canciones como “Para quererte" “Como un bolero o vive”.

Rememoró que en su generación desnudaba el alma en una poesía, sin embargo hoy la historia es distinta. “Los protagonistas se desnudan para poder tener views para tener.

Entonces es absurdo. Pero es el momento perfecto. Para tú insistir en tu música”.

José Antonio Rodríguez informó que está trabajando en una nueva producción discográfica y que oportunamente convocará a la prensa para hablar de ese y otros proyectos, incluido los detalles de su programa de televisión de temporada.