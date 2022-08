El aparatoso accidente de fanática de Bad Bunny tras ser perseguida por la seguridad luego de subir al escenario

Una aparatosa caída quedó registrada en videos subidos por fanáticos que asistieron al concierto que el cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció este fin de semana en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami.

En el clip que se viralizó rapidamente se muestra a una joven que, tras subir al escenario para intentar estar cerca del artista de moda es perseguida por miembros de la seguridad y en su desespero por esquivarlos no se percató que había una parte que no tenía tarima y al brincar sus pies no llegaron a alcanzar la otra parte y sufre una estrepitosa caída.

Tras el percance que sufrió la mujer, los organizadores del show tuvieron que atender la emergencia que se presentó. Por ello, tuvieron que prestarle apoyo; fue sacada del lugar en una camilla, debido a la situación que estaba atravesando.

Golpes de la fan del “Conejito malo” no fueron de gravedad

Pese a la estrepitosa caída, la joven mujer no recibió golpes fuertes para la tranquilidad de las personas que se encontraban cerca y que temían que la situación pudo haber peor.

Este show en vivo cuenta con una producción inspirada en la playa, así como su último disco de estudio "Un verano sin ti".

A través de las redes sociales, fanáticos del artista han publicado videos en los que se observa la creatividad y despliegue, ya que el concepto incluye delfines voladores además de una ambientación con palmeras y una silla con una hielera.

