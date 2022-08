Video | Marc Anthony dice: "Me hace falta un aguardiente", y le lanzan una botella

Marc Anthony se presentó en Medellín, Colombia, en el marco de su gira “Viviendo Tour”. Un show que ha sido ampliamente reseñado a nivel internacional por un hecho en particular.

De lo que más se ha hablado es de un video publicado en la plataforma de TikTok que muestra una agresión de la que fue víctima el artista estadounidense de origen boricua, luego que, un asistente al concierto, le tirara una botella de aguardiente al artista mientras estaba en la tarima.

El hecho sucedió después de que Marc Anthony dijera: "a mí lo que me hace falta es un aguardiente" lo que causó que, en medio de las risas, saliera volando una botella de esta bebida alcohólica que impactó en su costado derecho.

Tras el golpe, visiblemente molesto, y mientras cantaba un verso de su canción “Flor Pálida”, Marc Anthony tiró sus gafas a un lado y con un gesto de sus manos, le pidió a las personas que no arrojaran nada. "No tiren. Me la compro", afirmó el artista antes de seguir cantando su famoso éxito.

Según medios colombianos, después del incidente, el evento se desarrolló de forma normal.