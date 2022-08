Aleks Syntek confiesa que no le gustan las mujeres operadas y recibe críticas

El cantautor mexicano Aleks Syntek expresó que no le gustan las mujeres operadas ni “buenotas”, más bien prefiere las féminas sin tanto maquillaje y al natural.

El intérprete de "Duele el amor" declaró: “A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje; no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas. Que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, ¡híjole no! Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural”.

Esta opinión en una reciente entrevista en el podcast del expresentador del programa "Hoy" de México, Pedro Prieto, le trajo un mar de críticas. "Alguien calle a Aleks Syntek ", "A Aleks Syntek le gustan las mujeres?", "Aleks Syntek dando su opinión acerca de cómo le gustan las mujeres como si a alguien le interesara. De pena ajena", fueron parte de los comentarios.

Por supuesto, muchos defendieron su derecho a expresarse: "Cada quien tiene derecho a expresar lo que siente y lo que le gusta, además en gustos se rompen géneros!!!!" y "Ahora resulta que todo les molesta, ya nadie puede decir que le gusta y que no", comentaron los usuarios.

Su opinión sobre el movimiento feminista

En el reciente podcast que hizo Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como Aleks Syntek con el anfitrión Pedro Prieto, el también actor dijo que se ‘contradicen’ con relación al movimiento feminista.

“En esta época hay mucho abuso contra la mujer... pero por otro lado, esa misma mujer que se queja de eso, está perreando y ama la música misógina de los reguetoneros, entonces ¿qué está pasando? Ah pero me dejas mi libertad sexual y vamos a perrear ...estás diciendo que se respete y al mismo tiempo te gusta el perreo y que cosifiquen a la mujer a través de una canción ¿dónde está la congruencia?”, comentó.

Otras polémicas del músico

Otros recordaron que el cantante de 52 años fue señalado en el año 2018 por presuntamente haber acosado a un adolescente inglés conocido como “Lemon Brick” quien compartió supuestas conversaciones en las que el cantante mexicano le decía “cute”.

También se quejó de la música urbana. “Estoy hasta la madre del reguetón”, dijo en 2018. “¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades?”, agregó.

Asimismo, ha criticado a dos de los cantantes más importantes del género urbano como Bad Bunny y J Balvin.

Críticas a Aleks Syntek por decir que no le gustan las mujeres operadas pic.twitter.com/Fojxbzpsjn — Lo + viral (@VideosVirales69) August 17, 2022