Covi Quintana se reunirá con sus fanáticos en el Jaragua para celebrar 10 años de carrera

Una década ha pasado desde que la cantautora Covi Quintana irrumpiera con su propuesta musical en la escena artística dominicana como una de las jóvenes artistas más escuchadas.

Quintana celebrará sus 10 años de carrera con un concierto este sábado 20 de agosto en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las 8:00 de la noche.

La intérprete de canciones como “Soy Dominicana” y “Café de las Ocho” cantará por primera vez en vivo con toda su banda su más reciente disco “Mañana te escribo otra canción” y otros éxitos.

“El Tour 2022” es el nombre que ha dado a los recitales. Ella visitará Santiago de los Caballeros, Colombia, Perú, Chile, México, Argentina y España, entre otros escenarios.

“Este concierto es muy especial para mí, se cumplen 10 años haciendo lo que amo”, manifestó.

El Jaragua es un lugar especial, pues allí Quintana cerró por todo lo alto su gira “Experiencia sin pausa” a casa llena en 2019.

Nacida el 15 de febrero de 1993 como Estefanía Covadonga Ruiz Quintana, en su corta carrera se convirtió en la primera mujer dominicana con una nominación al Latin Grammy en la categoría “Mejor álbum cantautor” en el año 2021.

La guitarrista autodidacta compone y produce sus canciones. “No me despegues tu boca” y “Café de las ocho” la han posicionado en las listas top virales de Spotify en Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Guatemala y República Dominicana.

Tiempo Libre conversó con ella del concierto y su recorrido en la música.

-¿Cómo resume Covi Quintana sus 10 años de carrera?

Sin prisa pero sin pausa.

-¿Qué nos puedes adelantar de los shows en Santo Domingo y Santiago, habrá invitados?

Son conciertos que van a mostrar a través de las canciones todas las etapas que he vivido en estos 10 años… Musicalmente es un cambio del cielo a la tierra… van a ver a la Covi que hace 10 años soñaba con estar donde está hoy. La puesta en escena será increíble, creo que nadie está preparado para lo que va a sentir esa noche, ni yo.

Invitados musicales no habrá, esta vez quiero darle protagonismo a los verdaderos invitados de mi carrera… los que escuchan mis canciones, los que van a mis conciertos. A cada uno de los que me han acompañado durante esta travesía que, para ser honesta, no son ellos que van a verme a mí, soy yo que muero de ganas por verlos en cada concierto.

-¿Cuál es es tu valoración del apoyo del público desde tus inicios?

Ponerle un número al apoyo que he recibido fuera como si sólo hiciera música que alcance números importantes en Spotify. Lo que hemos hecho juntos se siente como una familia y la familia siempre te acompaña y nunca te abandona… 10 años remando juntos, celebrando, llorando juntos… llenando un Jaragua juntos… ¡Nuestra primera gira internacional juntos!

-¿Dos canciones imperdibles en tu show?

Café de las Ocho” y “Vida”… son mágicas, de esas que te abrazan desde el primer acorde.

-¿Qué traerá Covi Quintana próximamente?

Como siempre…muchas canciones y mucha música.

-¿Qué experiencia te trajo estar nominada a los Latin Grammy 2021 al Mejor álbum cantautor?

Ha sido mi sueño desde que empecé a hacer canciones… no trabajo para premios, pero es muy bonito y admirable que reconozcan lo que haces con tanto amor. Estar nominada me volvió a confirmar que los sueños sí se cumplen y que estoy aquí por una razón. Me siento respetada, siento que entré en nuevas casas y me siento muy a gusto con el camino que estoy recorriendo. No saben lo hermoso que se siente ser una verdadera cantautora en un mundo de no cantautores.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/18/texto-covi-quintana-sin-pausa-album-ad06afb1.jpg Cover del álbum "Sin pausa" de Covi Quintana en 2018 (FUENTE EXTERNA)

TOP 10 Las canciones de Covi Quintana La artista celebra 10 años de carrera 2018: Soy Dominicana 2018: Yo lo vi 2018: Me has devuelto 2018: Pegadito 2018: Mientras tanto 2021: Café de las ocho 2022: Ser, estar, aparecer l 2022: Contigo porfa 2022: Me quedé contigo ft. Álvaro de Luna 2012: Contigo quiero todo