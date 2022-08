¡Para la historia! Hace 40 años Frank Sinatra cantó en Altos de Chavón

La leyenda de la música estadounidense Frank Sinatra (12 de diciembre de 1915- 14 de mayo de 1998) dejó sus huellas en República Dominicana.

Un sábado 20 de agosto, pero del año 1982, hace 40 años, el artista fue el encargado de inaugurar el escenario de Altos de Chavón, ubicado en el complejo Casa de Campo, en La Romana.

Este sábado se repite el día y la fecha al cumplirse el 40 aniversario del "Concierto para las Américas" de Frank Sinatra realizado en la República Dominicana.

En la memorable noche, una de sus canciones interpretadas fue "My Kind of Town (Chicago is)" del espectáculo.

El portal Casa de Campo Living reseña que además del artista estrella de la noche también participó el elogiado Buddy Rich, Heart and Santana. Los asistentes pagaron RD$50 (US$2) para la entrada.

En tanto que la cuenta de Twitter oficial sobre la vida y obra de Sinatra recordó esta celebración a la que asistieron cinco mil personas y entonó unas 19 canciones.

De inmediato llegaron los comentarios de personas que asistieron o sus familiares.

"Mi abuela estuvo allí. Fue la mejor noche de su vida, me dijo cuando me dio sus discos de Sinatra antes de morir. Todavía los toco para celebrarla", escribió la usuaria @pennyelaines.

"Este es su mejor concierto grabado absoluto. Se nota que está disfrutando cada minuto", comentó @Billfos.

Tomorrow marks the 40th anniversary of Frank Sinatra’s Concert for the Americas held in the Dominican Republic in 1982. Here is his performance of “My Kind of Town (Chicago is)” from the show. pic.twitter.com/yMj3uf3Ga8 — Frank Sinatra (@franksinatra) August 19, 2022

Mientras que otra usuaria, Anne Hoen @YesThatAnne, escribió: "¡Buddy Rich era un personaje! Lo vi en concierto y un fotógrafo estuvo parado al frente durante mucho tiempo. Se detuvo y gritó: "¡Puedes moverte, estás bloqueando la vista de todos!" Impresionante".

Detalles del espectáculo

Frank Sinatra abrió el concierto con el baterista Buddy Rich y juntos actuaron 19 canciones, incluyendo los clásicos «Strangers in The Night», «I’ve Got You Under My Skin», «I Get a Kick Out of You», terminando con «Theme From New York, New York.»

Luego de este hito otras estrellas han pisado el escenario de 'las piedras', como son Juan Luis Guerra, Shakira, Sting y Elton John.

De artistas criollos, Sergio Vargas y Aventura, además de los urbanos Ozuna y Nicky Jam.

Sobre Frank Sinatra

Frank Albert Sinatra nació el diciembre en Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos. Es considerado uno de los grandes artistas de todos los tiempos a nivel mundial. El cantante y actor estadounidense queda en la historia como una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX.

A Sinatra se le reconoce el haber sido el primer cantante que hace un uso consciente de los medios de amplificación del sonido con el objeto de situar su voz por encima del sonido de la orquesta (dominadora de la música popular estadounidense de principios del siglo XX) y para aproximarla a la intimidad del oído del oyente.

Sinatra grabó más de 1,300 canciones y participó en más de cincuenta películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se cuentan diez premios Grammy, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, y la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense.

Daniela Pujols Apasionada del arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.