Impactante "Quisqueya Rock Vol. 2" en Santiago de los Caballeros

El evento "Quisqueya Rock Vol.2" se desarrolló con éxito y contó con la participación de Poolpo, Greenyard y Fundamentar, quienes superaron las expectativas.

De fondo solamente música de artistas dominicanos (como en todas las actividades de Revolución Sonora), era una zapata musical para lo que venía.

A las 10:15 subió a la tarima el productor José Luis Freitas para hacer la introducción de todas las bandas y dejó saber que las presentaciones se filmaban para un documental bajo la producción de Revolución Sonora y en alianza con Tanut Prod. Introdujo a la primera banda y de manera formal iniciaba la 2da entrega de Quisqueya Rock.

Fundamentar hizo su debut en Santiago. "Astronautas" fue lo primero que interpretaron y la aceptación del público fue total durante toda su participación de una hora. Una banda enérgica y un vocalista con manejo escénico y excelente intérprete, estamos ante una de las más prometedoras del rock local.

Las luces espectaculares y un sonido excelente a cargo de la compañía Enlab quienes también son parte de la producción de Quisqueya Rock.

Antes de Greenyard subir a tarima, se le entregó la pirámide que ganaron en la segunda entrega de los Premios Indie Dominicano, por su disco The Day Is Singing A Song como Mejor álbum rock.

Iniciaron su travesía musical con The House By The Sea, mostraron su poderío y su calidad con canciones como I Want Your Love, Feel Euphoria y Superpower.

De poco hablar en tarima, su vocalista y guitarrista Javier Tejada muestra mucho más fuerza en su voz en su entrega en directo que en las grabaciones para grata sorpresa.

Por una hora mostraron parte del material de sus dos discos grabados y un par de canciones que estarán incluidas en su próxima producción.

El cierre y lo que el público esperaba con ansias llegó de manos de Poolpo. "Estamos negociando" fue lo primero que entregaron, siguieron canciones como Tu marca, Hacia el final del arcoíris, entre otras.

Poolpo sintió el cariño de Santiago, pues el público cantó a dúo con ellos prácticamente todo el repertorio, desde Los Villanos, Mi Maldad, su versión de Si Entendieras o temas recientes como Ícaro y Hércules.

Sin dudas que el dominio escénico de la banda junto al exquisito montaje visual logrado para este Quisqueya Rock, es un espectáculo pocas veces visto dentro de la escena.

Poolpo tuvo que volver a tarima bajo la insistencia y el coro unísono del público pidiendo otra, complacieron con la repetición de Ícaro y así culminó la 2da edición de Quisqueya Rock a las 2 de la mañana, tras casi 4 horas de puro rock.

De acuerdo con la información, hubo una notable la ausencia de patrocinadores en un evento tan bien logrado. "Esperamos que esta propuesta sea apoyada por las marcas, eventos a casa llena por el público, buenas agrupaciones y montajes impactantes, es hora de apostar por estas cosas para que sigan pasando. Desde ya a la espera de Quisqueya Rock 3", indicaron.