Juan Luis Guerra apoya a Albert Pujols en la meta: "Rumbo a los 700"

El cantante Juan Luis Guerra mostró este martes su apoyo al pelotero criollo Albert Pujols, quien conectó su jonrón 693 mientras juega su última temporada en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis.

“Rumbo a los 700”, escribió el artista dominicano junto a una fotografía de Pujols en su historia de Instagram y los símbolos de la bandera dominicana.

Pujols juega sus últimos 10 juegos y el número 14 en general en su última temporada en las Grandes Ligas. Hubo una notable ronda de aplausos de la multitud de Wrigley Field de 29,719 cuando el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional rodeó las bases con su segundo hit de la noche.

El artista dominicano apoya a Albert Pujols para que llegue a la marca de los 700 jonrones. (INSTAGRAM)

Está a siete cuadrangulares para llegar a los 700 en su carrera y a tres cuadrangulares de la marca de Alex Rodríguez.

Con 42 años y 218 días, Albert Pujols es el jugador más viejo en conectar 6 cuadrangulares en un lapso de siete partidos, superando a Raúl Ibañez que lo hizo con 40 años y 350 días.

Mensaje biblico a Tatis Jr.

El mensaje de apoyo a Tatis Jr. publicado por JLG.

El intérprete de "La bilirrubina" es un seguidor del deporte, tanto del béisbol como del baloncesco y está al día con todas las noticias relacionadas al tema. Por ejemplo, el fin de semana se refirió al caso del pelotero Fernando Tatis Jr. con un mensaje bíblico dándole fortaleza.

JLG, con una imagen del muñeco de Tatis Jr. citó a Filipenses 4:6-7", cuyo versículo de la Biblia reza: "No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús".

Este martes, Fernando Tatis Jr., quien juega para los Padres de San Diego, dio una conferencia de prensa luego de dar positivo por dopaje, lo que le ha costado una suspensión por 80 partidos.

“Realmente lo siento… He defraudado a tanta gente. He perdido tanto amor de la gente. He fallado", dijo Tatis.

“Voy a recordar cómo se siente esto, y no me voy a poner en esta posición nunca más. Sé que tengo mucho amor que tengo que recuperar. Tengo mucho trabajo por hacer. Será un proceso muy largo. Estoy aprendiendo, estoy madurando”.

Y en el baloncesto, el mútiple ganador del Grammy Latino, constantemente acude a darle apoyo a Al Horford, el esposo de su sobrina, la ex Miss Universo Amelia Vega, en los partidos con los Boston Celtics.