Video | Así suena Tippa My Tongue, el nuevo single de Red Hot Chili Peppers

La banda californiana, Red Hot Chili Peppers, ha lanzado su nuevo sencillo llamado “Tippa My Tongue”. La canción salió a la luz junto a un videoclip como previa al estreno de su nuevo álbum, ‘Return Of The Dream Canteen’, el cual estará disponible para todo el mundo desde el 14 de octubre de este año.

Una propuesta extravagante. Y no podía ser de otra manera, ya que ese es el factor diferencial de la banda: ofrecer algo poco común sin prescindir de lo llamativo. La canción apuesta por los pegajosos riffs del bajo de Flea acompañados de una batería muy marcada. Sin dejar de lado al fraseo típico de Anthony Kiedis, vocalista y líder de la banda.

Si bien la canción ofrece al público calidad pura, la propuesta visual del video de “Tippa My Tongue” supone un gran aspecto por el que estar a gusto con el nuevo producto. Con una puesta en escena con colores pastel, Red Hot Chilli Peppers encara el lanzamiento de su segundo álbum en el 2022. Un video que demuestra sobriedad, pero excentricidad a la vez.