Laura Rivera: “Cuando inicié mi carrera con Tribu del sol era joven e insegura y no me involucraba tanto”

La voz de Laura Rivera es inconfundible. Por años ha enamorado a los dominicanos y no solo con sus producciones musicales, junto a Rafa Payán, su productor musical y compañero de vida, también lo ha hecho con emblemáticos jingles que se encuentran impregnados en la cultura pop local.

Cantante, compositora, rockera, baladista, indie, alternativa, bohemia jazzista, Laura ha sabido diversificar su carrera sin importar el estilo.

Tras marcar una época de calidad en el rock como vocalista en Tribu del sol sigue apostando a la buena música con nuevas canciones y para presentarlas ha decidido hacerlo de una manera muy a su estilo. Bohemio y cercano, con una serie de conciertos en diferentes establecimientos de Santo Domingo junto al músico y productor musical Rafa Payán.

De estos conciertos, su etapa en Tribu del sol y su nueva propuesta musical habló para Diario Libre.

—¿Cómo surgió esta idea de realizar una serie de conciertos en diferentes establecimientos de Santo Domingo?

La música siempre es una idea que está en mi mente. Cuando no estoy pensando en componer canciones, entonces pienso en cantarlas. Por eso desde hace un tiempo sabía que quería hacer estos conciertos, para tocar en vivo las canciones de mi disco “Despertar” y a la vez jugar con nuevas ideas y versiones de canciones que me gustan y que hemos ido incluyendo en el repertorio.

—Ya han pasado más de dos décadas del boom de Tribu del sol, ¿cómo evalúas esa etapa musical y qué significó para ti?

Tribu para mí siempre será mi escuela. Donde aprendí a dar mis primeros pasos en los escenarios. Hoy, que ha pasado el tiempo, miro hacia atrás con nostalgia, pero también con la certeza de que esa Laura, tan joven, tan insegura e inmadura, tenía que pasar por esa etapa para crecer musicalmente.

No cambiaría ni un segundo de lo vivido en esos años tan hermosos, y agradezco el hecho de haber contado con Papolo y con Rafa para que fueran mi soporte y mi familia musical, porque con ellos aprendí el respeto a esta profesión y el amor que hay que tenerle a la música para perseverar frente a los miles de obstáculos que se nos presentan a los artistas.

"El tiempo me ha dado la seguridad para poder presentar quién soy a través de mis propias canciones " Laura Rivera Cantautora “

—¿Cómo evalúas el rock actual, en especial el local, con los cambios de la industria y el surgimiento de nuevos ritmos?

Desde hace años, hemos visto que la comunidad musical alternativa de nuestro país ha ido creciendo paulatinamente. Hoy veo con orgullo cómo muchos grupos nuevos, que han venido trabajando de una manera muy profesional, están cosechando los frutos de ese trabajo. Creo que el público está apoyando la música que, al fin y al cabo, es suya y este apoyo sirve como impulso al movimiento.

—Otro de tus grandes amores es el jazz, un género que te queda como anillo al dedo, ¿cómo lo ves en la actualidad, sobre todo el que hacemos en el patio?

El jazz en nuestro país está tomando un giro muy interesante y refrescante, y entiendo que esto se debe en parte a la oferta educativa que antes no existía y por la cual están apostando muchos de nuestros jóvenes músicos. Así vemos cómo hay una nueva generación de cantantes y de músicos, a los cuales la academia les está dando las herramientas necesarias para aprender de los clásicos del jazz y a la vez renovar el género. Veo un futuro brillante para el jazz en Dominicana.

—¿Cómo ha evolucionado el sonido de Laura Rivera?

Definitivamente hay un cambio entre lo que fue Laura en Tribu del Sol y la propuesta de Laura Rivera como cantante solista. Cuando inicié mi carrera con Tribu era muy joven e insegura. No me involucraba en la composición ni en la producción de las canciones, mi aporte estaba solo en la interpretación. El tiempo me ha dado la seguridad para poder presentar quién soy a través de mis propias canciones.

—Finalmente, qué le espera al público que asista a estos conciertos, imaginamos que habrá un recorrido musical tanto de tus temas más recientes como los que formaron parte de tu etapa en Tribu del sol.

Precisamente eso, un recorrido musical… por las canciones que forman parte de mi historia y de la de Rafa Payán, mi productor musical y compañero de vida, que, desde Tribu, siempre me acompaña, pero también canciones compuestas por nosotros, que forman parte de mi nueva propuesta en solitario y las que hemos ido tomando prestadas y adaptando a nuestro estilo. ¡Serán noches para que todos cantemos juntos con el corazón!

Las próximas fechas confirmadas son: 15 de septiembre en Local Colonial; 17 de septiembre en Mix Restaurant; 6 y 20 de octubre en MG Kitchen; 11 y 25 de noviembre en Casa de Teatro; y 16 de diciembre en Mercedes 313.