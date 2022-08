La tiradera de Cosculluela contra Residente, ¿motivada por Tokischa?

Cosculluela ha cargado contra Residente. Lo ha hecho en una tiradera que ha titulado "René Renuncia".

De acuerdo a medios especializados, desde hace días se venía fraguando esta tiradera que se remonta a mucho tiempo atrás. Y después de tanto esperando, los amantes de las tiraderas puedes escuchar el resultado del primer capítulo de este conflicto, que comienza con Cosculluela y su canción que dura casi seis minutos.

Según los mismos medios, aunque la enemistad de los dos puertorriqueños no es reciente, no había sido hasta ahora que ambos se han atrevido a tirarse directamente. ¿Por qué? Los dos le debían su respeto a Elías De León, creador del sello White Lion y padre musical de ambos, que hasta ahora había intervenido para que no se llegase a producir esta guerra musical.

Sin embargo, después del último encontronazo que tuvieron en redes Cosculluela y Residente, el dueño del sello les dio luz verde.

Escuche la tiradera aquí.

Pero, ¿por qué resurgió la polémica entre ellos?

La respuesta es un beso apasionado que se dieron Tokischa y Villano Antillano durante un show en Puerto Rico. Este gesto no cayó bien entre algunos artistas boricuas, entre ellos Omy de Oro y Cosculluela, que se pronunciaron en contra de ellas por su beso.

En medio de esa polémica que desataron los comentarios de estos artistas, el comunicador Chente Ydrach compartió una foto de Residente con Tokischa. Y eso fue suficiente para provocar el enfado en Cosculluela y volver a cargar contra él.

"¡No me desafíes! ¡Que te voy a dar pa llevar! El miedo se lo inventó el diablo, vamos a darle a la gente un round pa que se curen. ¡Esto es White Lion! De amistad pa curarnos", reaccionó el intérprete de "Prrrum" a esta imagen.

Después de esta "invitación" de Cosculluela fue cuando Elías dio su luz verde a este tiradera y Residente no dejó pasar la ocasión para dejar un recado para el rapero.

"¿Cuál cultura? Lo menos que tiene el bobolón ese es cultura. Desde que lo salvaste la última vez pa’ que no le tirara la tiene adentro. Al homofóbico ese lo voy a reventar si tira", comentó Residente.