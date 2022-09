Hermano de Residente a Cosculluela: “Aquí te tengo una lista de cosas con las que puedes partir a René”

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar subió un video bastante sarcástico a su cuenta de Instagram, donde aparece su hermano Gabriel enlistando unos temas con los que Cosculluela puede “partirlo" en la 'tiraera'.

“Un amigo mío me envió un audio donde un chamaco estaba pidiendo algunas cosas negativas de René, para que Coscu lo pueda usar en la tiradera”, indica Gabriel en el video de manera sarcástica.

El hermano del rapero también explica que está “molesto con Residente” y por eso ha decidido ayudar al intérprete de “DM”, para que pueda ponerle más “Kwasaki y naki naki a su tiradera contra René".

“Te tengo una lista de cosas que se me ocurrieron ahora y con las que siento que puedes partir a René bien cabrón. René usa tinte en la barba porque no acepta su vejez, también usa tanin para verse caribeño y me da una vergüenza cabrona que hasta me duele y todo caminar con él”, se le escucha decir en el video.

Gabriel también exhortó a Cosculluela a que llamara comunista a Residente, ya que según él, va a funcionar y lo hará explotar, aunque dejó claro que su hermano no sigue dicha corriente política.

Residente subió el video a su Instagram hace unas horas y ya lleva unas 340 mil reproducciones, justamente luego de haber sacado la respuesta a la 'tiraera' de Cosculluela.

El video de la respuesta fue lanzado hace 14 hora en YouTube y tiene unas 291 mil reproducciones, el tema dura seis minutos y tiene todas las características del free style de René.

View this post on Instagram A post shared by Rene´ Pe´rez Joglar (@residente)

Controversia

De acuerdo a medios especializados, desde hace días se venía fraguando esta 'tiraera' que se remonta a mucho tiempo atrás. Y después de tanto esperando, los amantes de las 'tiraeras' puedes escuchar el resultado del primer capítulo de este conflicto, que comienza con Cosculluela y su canción que dura casi seis minutos.

Según los mismos medios, aunque la enemistad de los dos puertorriqueños no es reciente, no había sido hasta ahora que ambos se han atrevido a tirarse directamente. ¿Por qué? Los dos le debían su respeto a Elías De León, creador del sello White Lion y padre musical de ambos, que hasta ahora había intervenido para que no se llegase a producir esta guerra musical.

Sin embargo, después del último encontronazo que tuvieron en redes Cosculluela y Residente, el dueño del sello les dio luz verde. Por lo que Cosculluela lanzó el primer golpe con el tema “René Renuncia”.