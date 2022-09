Natalia Jiménez se adueña nuevamente del escenario dominicano con tremendo concierto

Natalia Jiménez lo hizo de nuevo. Esta vez con un concierto que celebra sus 20 años en la música atrapó al público dominicano, el cual disfrutó de más de dos horas de sus emblemáticas interpretaciones.

La cantante española, que hizo carrera en México, creó tal conexión con sus fans que logró que coreara cada una de sus canciones, además de mantenerlo de pie durante varios temas. Algunos de los asistentes la filmaban con sus celulares con rostros felices.

Con su concierto “Antología, Natalia Jiménez 20 años Tour”, la cantante aterrizó en suelo dominicano la noche de este jueves en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, en la Plaza de la Cultura. La presentación fue a casa llena.

Es el cuarto país en el que la famosa artista se presenta. Le quedan varias naciones por recorrer. El tour fue traído al país por el productor César Suárez Junior. La apertura estuvo a cargo de la novel artista Yaire Restituyo, quien interpretó cuatro canciones.

Durante el concierto, la cantante española afincada en México demostró no solo la potente voz que posee, sino también la complicidad que consigue con el público, con el cual conversó mientras contaba anécdotas entre canciones y lanzaba flores riendo emocionada “al volver a Santo Domingo”.

El show estuvo lleno de energía de principio a fin. Fue adrenalina pura mezclada con alegría y risas. Compuesto por tres etapas, comenzó con proyecciones de fotografías de Natalia en una pantalla gigante colocada al fondo del escenario.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-con-espectadores-389e64c5.jpg Natalia se hace una foto con el público. (FUENTE EXTERNA)

Las imágenes la mostraban desde que era pequeña, mientras crecía y cuando comenzó a adentrarse al mundo del espectáculo. Se escuchaba su voz hablando de sus inicios y mencionó que hubo una etapa en la que cantaba gratis en el Metro de Madrid, antes de probar suerte en México, país desde el cual alcanzó fama internacional cuando formaba parte de la agrupación La Quinta Estación.

Luego de esta parte, la cantante salió al escenario a las 9:14 pm recibida con una gran ovación. Tenía puesto un vestido corto rosa con pedrería y una bata adornada con muchas plumas y una larga cola por encima. Estuvo acompañada de una banda con siete músicos y un mariachi.

"¡Bienvenidos, muchas gracias, Santo Domingo! Me da mucho gusto estar aquí celebrando mis 20 años de carrera, espero que me las canten toda esta noche. Que lindos, me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí, esta gira lleva poquitos días, ustedes son el cuarto, gracias por decir yo quiero estar en el concierto Antología 20 años" Natalia Jiménez Cantante “

La primera canción que interpretó fue “Dónde irán” seguida de “Que te quería”. Continuó con “Niña” y Perdición”. De ahí en adelante fluyó una conexión entre la artista y el público y cada tema que interpretaba era recibido con mucha algarabía y aplausos.

Otras canciones

“Tu peor error”, “Algo más”, “Daría”, “Sueños rotos”, “Recuérdame” y “Me muero” siguieron en el repertorio. A medida que interpretaba un tema aumentaba el entusiasmo de los asistentes. Esa fue la primera parte del show, al cual le siguió un acústico de la banda.

Con un cambio de ropa, que incluyó un vestido negro de brillo y unas botas negras hasta las rodillas, Natalia comenzó la segunda etapa de su concierto. En esta parte los temas interpretados fueron: “Tú y yo” (piano y voz), “Tan solo tú”, “La frase tonta”, “Si quieres”, “Lo mejor de mi vida”, “El color de tus ojos”, “Qué bueno es tenerte” y “Creo en mí”. Mientras cantaba se mantuvo sentada en una silla. En ocasiones un saxofonista la acompañaba en sus melodías. Fue la parte más tranquila del concierto.

Para cerrar este ciclo, los músicos hicieron un instrumental de “El sol no regresa”, el tema que catapultó al estrellato a la cantautora cuando estaba en La Quinta Estación.

Homenaje a México y a Juan Gabriel

Todo el que conoce a la cantante sabe que su carrera artística se desarrolló en México, por lo que en su concierto no podía faltar un tributo a ese país con la interpretación de temas simbólicos de allá. Fue así que, con un mariachi y vestida de charro, la cantante salió al escenario para la tercera y última parte de su espectáculo. El público la recibió eufórico cuando habló de lo importante que es esa nación en su vida.

Ahí arrancó con el tema “Costumbres” del cantautor ya fallecido Juan Gabriel para seguir con “La gata bajo la lluvia” (del compositor Rafael Pérez Botija y popularizada por la extinta cantante española Rocío Dúrcal). Para el homenaje al ídolo mexicano continuó con las canciones “Te lo pido por favor”, “Ya lo sé que tú te vas”. Antes de interpretar “Amor eterno”, la artista explicó que esa canción iba dedicada a las personas que habían perdido a un ser querido por la pandemia del Covid-19. En esta parte Natalia se puso más emotiva y su rostro mostró nostalgia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-par-de-personas-en-un-escenario-22b0ba91.png Para el homenaje a México y Juan Gabriel estuvo acompañada de un mariachi y se vistió de charro. (FUENTE EXTERNA)

A estas interpretaciones continuaron “Se me olvidó otra vez” del álbum de Juan Gabriel con el Mariachi Vargas de Tecalitlán; también “Quédate con ella” de la compositora Claudia Brant, con la cual también escribió “Creo en mí”, su segundo sencillo.

Al terminar estas canciones, las luces se apagaron y la cantante se despidió del público, que coreaba a gritos y entre aplausos “otra”, “otra”, pedido que fue complacido.

“Los dominicanos son el final”

Un momento divertido se produjo cuando la artista estaba agradeciendo la receptividad del público a sus canciones. Dijo que la piel se le “enchinaba” al ver que se sabían todas las canciones. Entonces pidió ayuda a los que acudieron al concierto para expresar en lenguaje criollo lo que sentía, fue cuando alguien le dijo algo que no se escuchó y ella muy feliz dijo: “A ver si me queda bien, lo que quiero decir es que los dominicanos son el final”.

"El sol no regresa" “Ya creían que me iba a ir sin cantar “El sol no regresa”, no”, dijo una pícara y risueña Natalia cuando retornó al escenario. La reacción de los presentes no se hizo esperar y corearon la canción de principio a fin. La artista corría, bailaba, brincaba y reía mientras cantaba el simbólico tema. Las luces y el humo del escenario fueron sus cómplices para lograr un momento emocionante con el público. Para terminar cantó “El rey” y se despidió muy emocionada saludando de mano a las personas que estaban en primera fila. “Nos vemos pronto Santo Domingo”, gritó Natalia. Antes de esto se hizo una selfie y un video con el público.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/cara-de-una-persona-con-un-microfono-en-la-mano-6507daa7.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/cara-de-una-persona-con-un-microfono-en-la-mano-6507daa7.jpg La cantante española se notaba feliz y encantada con el público dominicano. (FUENTE EXTERNA)