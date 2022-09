Disruptivo, libre y rebelde: así fue el espectáculo de Rosalía en República Dominicana

Pasados 30 minutos de las nueve de la noche y tras la exclamación activa del público, la española subió al escenario acompañada de ocho bailarines, quienes fueron un elemento esencial del espectáculo: actuaban, asistían a la artista, agregaban y quitaban elementos del escenario y en ocasiones sostenían las cámaras que brindaban un acceso más directo del público con la artista.

La artista que se presentó la noche del sábado en La Romana optó por un concepto minimalista para su escenografía donde el principal atractivo fue ella y su voz.

Haciéndose acompañar de dos pantallas que transmitían en vivo cada uno de sus movimientos, la Motomami inició su show con las canciones "Saoko", "Candy", "Bizcochito" y "La fama".

RD: un destino de inspiración

Antes de interpretar "Dolerme" la ganadora del Grammy Latino compartió su amor y valoración por República Dominicana al afirmar que este destino ha sido un motor de inspiración para su última producción discográfica.

"Muchas gracias a todos, en lo que sería mi primer show en República Dominicana. No se me va a olvidar esta noche. Llevo años soñando con tocar aquí, este es un lugar que me inspira con sus artistas y hay canciones en "Motomami" que están inspiradas en bachata, merengue, dembow y no existirían si no existiera este lugar. Gracias por inspirarme en este proyecto", dijo la catalana mientras le cambiaban las botas en pleno escenario.

La artista, que demostró sus destrezas al tocar el piano y la guitarra, contó que la primera vez que escuchó a Juan Luis Guerra fue a sus 16 años, cuando un amigo le preguntó si había escuchado la canción que lleva su nombre "Rosalía", lanzada en 1990 en el álbum Bachata Rosa del artista dominicano. Según narra a partir de ahí se ha convertido en su fan. Además, destacó su admiración por Fefita la Grande y Omega.

En su presentación en La Romana, Rosalía utilizó su vestuario de color rojo y realizó un viaje por su discografía, desde su álbum Los Ángeles, El Mal Querer y su reciente álbum "Motomami".

“Malamente “, “La noche de anoche “, “Linda”, “Despechá” y “Con altura” fueron algunas de las otras canciones que la artista española interpretó con un público que se rindió a sus pies durante casi dos horas de presentación .

El amor que recibe constantemente Rosalía a nivel mundial se sintió en suelo dominicano, sus admiradores la recibieron eufóricos, coreando cada canción, replicando su estilo y sin perder la oportunidad de expresarle su cariño con carteles y obsequios.

"Te amo más de lo que amas la mayonesa", "Todas tus domis saben lo que hay", "Soy la pámpara", "Hice un abecedario dominicano", fueron algunas de las expresiones colocadas en carteles que captaron la atención de la artista durante la presentación.

Todos somos Motomami

Cabe destacar que el público se esmeró con sus atuendos haciendo honor al álbum Motomami, utilizando piezas de vestir de color negro, guantillas, leather, gafas, minifaldas, botas, medias con hoyuelos y los peinados característicos de la artista.

Invitada especial

Cuando el reloj marcaba las diez y nueve de la noche, Rosalía dijo "Vamos pal teteo, RD" recibiendo así en el escenario a la artista dominicana Tokischa, con quien interpretó "Linda", canción que se estrenó en septiembre de 2021 y que ha generado controversia por un pequeño beso que se dan las artistas en el video musical.

Esta participación de la rapera dominicana sorprendió a los fanáticos de Rosalía por lo cuidada que luce su imagen, su manejo en el escenario y lo lindo que hizo lucir el show .

Abecedario dominicano

Dentro del álbum “Motomami ” la cantora dedicó un track a desglosar el vocabulario que utiliza en sus nuevas canciones y en el concierto una admiradora la sorprendió con un abecedario original con palabras populares dominicanas.

Rosalía pidió que la joven subiera al escenario y juntas desglosaron el abecedario creando así una bonita conexión con quienes disfrutaban del concierto.

"E de "Eh' mentira", "P de pecozá' ", "S de Sanki Panki" y "W de wa wa wa", estas fueron algunas de las palabras que más sorprendieron a la cantante.

Show audiovisual

El espectáculo contó con dos enormes pantallas que transmitían en vivo los movimientos desde una óptica más cercana, simulando teléfonos, cortes de tiktok o un video clip, la española y su equipo utilizó más de 10 cámaras para capturar desde diferentes ángulos los movimientos de la artista.

Sin duda con este formato innovador la interprete de "Despechá" cubrió los elementos tradicionales que se acostumbran a ver en los espectáculos locales.

Espacio para la inclusión

Al igual que en el concierto de Coldplay, en el show de Rosalía había espacio para la inclusión con la aplicación de una tecnología que le permitía a personas con discapacidad auditiva sentir la música y sus vibraciones.

En esta ocasión la fundación María Batlle llevó a 10 jóvenes a disfrutar del espectáculo, utilizando mochilas que les permitía sentir las vibraciones y al mismo tiempo con una maestra que narraba en lenguaje de señas las exóticas letras de Rosalía.

Demostrando que es muy de ella y que se transforma, Rosalía se movió entre flamenco, bachata, bulería, reguetón, jazz, zamba y otros ritmos al interpretar más de 30 canciones en su enérgico y conceptual espectáculo.