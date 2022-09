Video | Carole Méndez cree que su embarazo pesó en su eliminación en The Voice Dominicana

"Respeto mucho a la producción de The Voice Dominicana, sin embargo, ese tipo de concursos tiene su reglamento. Creo que limitaron mi participación en el programa por mi embarazo". Así se expresó la cantante Carole Méndez, quien acudió a Diario Libre tras ser eliminada del concurso de búsqueda de talento musical en la etapa de las batallas.

Ella se enfrentó a Estrella de Jesús, conocida en el show por Deydania, una presentación que en redes sociales ha generado reacciones distintas, algunos consideran que la decisión del juez no se enfocó en el desempeño vocal.

"Yo sé para lo que doy y mi talento está por encima de cualquier cosa. El mismo público. Los que me apoyaron vieron quizás en ella (su contrincante) algunas fallas, pero se respeta la decisión de The Voice, porque no sé realmente las razones, pero en realidad esa presentación no fue convincente y menos la decisión del coach, porque sé para lo que di y la misma compañera con la que me enfrenté (sabe) que yo di más", agregó la cantante conocida en la música como Carol The Voice.

"Creo que me limitaron por el embarazó", recalcó.

Carol dejó claro que reconoce el talento de la concursante con la que se enfrentó y que no hace esta declaración para perjudicarla, pues tienen una muy buena relación.

"Nosotras tenemos muy buena conversación. Ella es muy dinámica. Me felicitó, dice que tengo un tremendo vozarrón, pero en la presentación reconoció que hubo sus cositas, vocalmente hablando", sentenció.

The voice, una gran oportunidad

Pese a este hecho, Carole, quien tiene una formación cristiana y ha llevado su voz por escenarios de la música góspel tanto en el país como en los Estados Unidos, donde vivió por varios años, reconoció que The Voice Dominicana fue una gran plataforma que le dio la oportunidad de dar a conocer su talento a un público masivo.

"Es una plataforma gigantesca, todo mi respeto para esa gran producción, pero, reitero sé lo que di y mi talento pienso que lo quisieron opacar o achicar, a lo mejor por mi embarazo", reaccionó.

También tuvo palabras de agradecimiento para Eddy Herrera su coach, quien creyó en su talento desde el primer momento en que la escuchó durante su audición a ciegas.

"Fue el primero que creyó en mi talento, porque el realmente supo y sabe para lo que doy, al igual que Alex Matos, quien también se giró para apostar por mi talento", señaló.

¿Volvería a participar?

Ella lo tiene claro. Volvería a participar. "Yo volvería a audicionar porque el canto es mi don, cualquier cosa que se presenta uno busca, porque no se sabe en dónde podríamos encajar. Amo la música y sé que es la mejor forma de darse a conocer", explicó.

Más sobre Carole Méndez

Inició en la música desde pequeña. "Crecí en la música. Mis padres son cantantes. Cuando me casé me desarrollé más". Su esposo es productor musical, conocido como Fendel The Music.

"Me fui a vivir a Estados Unidos y allá aproveché y canté en iglesias americanas. Eso me ayudó mucho. El gospel. Mi formación es la cristiana", señaló.

"Crecer en un ambiente cristiano fue muy bueno para mí, porque la iglesia tiene eso, te permite desarrollarte en la música", agregó la cantante, quien en la actualidad está en la dulce espera de su segundo hijo.

Próximos proyectos

Carol The Voice está clara que el programa le permitió llegar a un público mayor y, por esto, está en proceso de crear nueva música para que el público que siguió su participación en el show disfrute de su talento en esta nueva etapa.