Lady Gaga rompe en llanto tras suspender concierto por tormenta tropical

La cantante y actriz Lady Gaga rompió en llanto tras tener que suspender su concierto a mitad de la presentación en Miami, Estados Unidos, debido a la amenaza de una tormenta tropical para proteger la vida tanto de su equipo como de sus seguidores.

El audiovisual fue publicado en la cuenta de Instagram de la cantante.

“Hola a todos, gracias por venir al The Chrohmatica Ball. Realmente tratamos de terminar el show en Miami pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros”, dijo Gaga entre lágrimas.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre de pila de la cantante, agregó "no sé qué haría si algo le pasara a alguno de los espectadores, o a cualquier miembro de mi equipo o mi banda o mis bailarines”.

El evento tuvo lugar en el Hard Rock Stadium, un recinto que solo tiene un techo parcial.

Tras compartir el video, Gaga compartió una fotografía donde nuevamente se disculpó con sus más de 53 millones de seguidores.

"Este fue el mejor tour de mi vida y voy a apreciar este momento para siempre -me llevó mucho tiempo sanar, pero lo hice. Claro, POR SUPUESTO, quería cantar Rain on me para ti bajo la lluvia. “Prefiero estar seco, pero al menos estoy vivo”, escribió.

Continuó diciendo: "Supongo que de alguna manera sabía que este momento iba a pasar y estoy muy agradecido a ustedes, mis bailarines, mi banda, todo el equipo, todos mis familiares y amigos. La seguridad primero. Te quiero. Gracias por las flores y los aplausos y por la comprensión. La vida importa".