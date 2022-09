Camilo casi expulsado de su propio concierto

Intentaron sacar a Camilo de su propio concierto. El cantante colombiano fue detenido por un personal de seguridad durante su concierto en Orlando, Florida, y fue cuestionado por no tener gafete.

En un video compartido por el artista en su cuenta de TikTok, el artista narra el gracioso y extraño momento que vivió cuando fue detenido por un personal de seguridad y este le negara el acceso a camerinos.

“Voy caminando al camerino y me para alguien de seguridad... y me dice, dónde está tu escarapela (gafete de identificación) y le digo yo, ‘no tengo’. Y me dice, ‘¿por qué no tienes? No puedes estar acá’. Y yo, ‘no, yo soy el que voy a cantar’”, contó.

Camilo intentó convencer al guardia de los camerinos de que él era el artista que se presentaría en el concierto. Sin embargo, el personal de seguridad no creyó su historia. Posteriormente un personal que pasaba por el área, cercana al esposo de Eva Luna, llegó en su auxilio y pudo ingresar.

“Me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto. El señor no era de la tribu, pero ya es de la tribu”, comentó.

Después de que estuvieran a punto de expulsarlo de su propio concierto, Camilo fue a saludar al señor de seguridad y grabó un video contando lo sucedido.