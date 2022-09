Techy y Badir estrenan este viernes "Dejarte correr"

Techy Fatule estrenará este viernes la canción “Dejarte correr” junto al también cantautor Badir, y también se alista para la presentación del videoclip de “Esa soy yo” que forma parte de su álbum “Sie7e”.

La artista está inmersa en una intensa agenda de trabajo en el país, ya que se encuentra realizando su gira “A mí me vale tour acústico”, que presentará el viernes 30 de este mes en Escenario 360 a las 8:00 pm.

“Mi álbum cumple un año este mes y hemos concluido el videoclip de “Esa soy yo”, la canción que hice junto a Fernando Osorio. Este jueves el público podrá escuchar el dueto que hicimos junto Badir, una balada que él escribió”.

En su camino a la conquista de su sueño, la artista ha agotado una serie de compromisos en escenarios internacionales, pero sin olvidar la importancia que tiene la plaza dominicana. La música de Techy no persigue tendencia y prefiere ser recordada por la calidad de sus propuestas.

Al repasar su trayectoria comentó que ha sido una gran experiencia. “La música que hacemos crece a poco a poco. Yo he tenido la bendición de tener un equipo como La Oreja Media que cree en mí. Por ejemplo, mi álbum me permitió irme de gira a Colombia, Estados Unidos, grabé una canción con Noel Schajris, de Sin Bandera, y luego me invitó para que lo acompañara en su gira que me llevó a España”, reflexionó.

De esa agenda de actividades internacionales heredó un público del destacado artista argentino, lo que agradece porque ha sentido el cariño del público.

Retornó al país porque necesitaba tiempo para continuar creando y definiendo las estrategias para fortalecer su carrera y estar en contacto directo con sus admiradores.

Conciertos

“Esta producción es en formato acústico en el que tendremos una que otras sorpresas. El show me permitirá no solo cantar, sino contar las anécdotas de las mismas. Ese mismo concierto lo hicimos en Puerto Plata y es el que hicimos en Nueva York y Miami”, sostuvo.

Luego de esta presentación irá a Jarabacoa el 29 de octubre, lugar en el que cantará junto a Badir en Alta Vista.

“Estoy feliz de volver a reunirme con mi público luego de concluir la pandemia, eso me tiene muy entusiasmada.", confesó la artista

