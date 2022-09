Judith Rodríguez: "Me han cerrado miles de puertas y he recibido el apoyo de las personas correctas"

Judith Rodríguez es una artista que se ha ganado el respeto en el teatro y el cine por su calidad interpretativa. Su talento ha hecho posible asumir importantes roles de los que ha salido airosa.

La artista regresó hace pocos días de España, donde acudió a la muestra de cine dominicano allí para dar la cara por las producciones cinematográficas “Dossier de ausencias” y “Rafaela”.

Rodríguez es de las pocas actrices de formación que no ha tenido que abandonar el país para que su trabajo sea ponderado por productores y directores del cine.

Está involucrada en varios proyectos, entre los que detalló varias producciones cinematográficas y la presentación de su primera producción discográfica, en la que viaja por diversos géneros. Esto supone un gran reto porque, aunque se ha descollado como actriz, de pequeña siempre quiso ser cantante y compositora.

Rodríguez concedió una entrevista a Diario Libre en la que evaluó lo que ha sido su trayectoria, así como el reconocimiento que ha logrado.

“Viendo en retrospectiva, han pasado tantas cosas en estos años, tantas. Este año celebro 20 años de carrera y lo veo como dos décadas de resistencia. Me enfermé de cáncer y lo sobreviví gracias a Dios, los doctores y a mi familia. Me han cerrado miles de puertas, me han dicho que no miles de veces y a la vez he recibido el respaldo de las personas correctas. Yo misma me he dado la oportunidad de levantarme cada vez que me he caído, entonces solo puedo decir que lo que veo de lo que hoy estoy experimentando me llena de agradecimiento y fortaleza para seguir creando para mí y para otras y otros y así dejar un legado que trascienda en el tiempo. Que mi arte trascienda a otros países es surrealista y un premio para todos estos años de esfuerzo; lograr esto de la mano de gente en la que creo y que cree en mí es un privilegio”, reflexionó la artista.

Enfocada

Recuerda sus primeros pasos en el teatro junta a Indiana Brito y Rafael Morla con la presentación de la obra “Los clavos” en el Instituto Domínico-Americano. “Comenzamos a proyectar nuestro trabajo desde el teatro independiente, allí surgieron otras oportunidades”, recordó Rodríguez.

Aseguró que cuando no ha sido llamada para un proyecto se ha unido con quienes tiene afinidad para desarrollarlo. Esa ha sido su dinámica de trabajo durante los veinte años de desempeño en el arte.

“El simple hecho de uno no soltar la toalla tiene mucho significado porque esta carrera parece muy bonita, pero no es fácil porque en ocasiones es dura y solitaria porque es el arte con el negocio, la industria es negocio, el arte es más sublime, más profundo. Hago arte por algo muy personal y uno va aprendiendo”, agregó al agradecer al público y a las entidades que la han reconocido.

Su arte ha llegado a otras culturas y eso le permite conectar con otras personas. “Yo no he tenido que irme del país para lograr internacionalizarme y espero seguir creciendo, tener la oportunidad de hacer colaboraciones internacionales como la que hice recientemente en Puerto Rico”.

La protagonista de “Carpinteros”, “Rafaela” y “Dossier de ausencias”, entre otras producciones, se define como una persona ética, que cree en lo justo. “La gente tiene que ser leal y hay mucha gente que no lo es, de hecho, algunos acontecimientos te ponen a pensar dejar lo que uno está haciendo porque muchas cosas se venden de una forma, cuando es de otra. Yo soy muy mala actuando en la vida real, lo puedo hacer en un set o en una obra de teatro, pero hay que aprender a manejarse si quieres seguir. Cuando hablo de que la carrera puede ser solitaria es porque cuando tú creces no necesariamente vas a tener a la misma gente aplaudiéndote y eso lo puedo entender, pero me he rodeado de la gente adecuada, gente que me ha ayudado y que me reafirma por qué debo seguir en el arte, pero te reitero que muchas veces he querido soltar la toalla”.

En el cine

En la industria cinematográfica está con su agenda llena. La película “Pies en la arena”, una producción puertorriqueña de la productora Anabelle Mulle que dirige Gustavo Ramos de la que es protagonista.

“Mi personaje se llama Toña, estará lista para noviembre, pero probablemente estrenamos el año que viene a nivel internacional. Mi co-protagonista es el gran actor cubano Eduardo Martínez (Santa y Andrés). Es una película que aborda el tema del inmigrante”, aseguró.

Otro de los proyectos en los que está involucrada es la producción de la película “Costilla”, de la que también será la protagonista. Esta es la ópera prima de ficción de Vicky Apolinario. “Es un gran proyecto cinematográfico y por fin se me va a dar el ser dirigida por una mujer. También estamos en preproducción para dirigir mi primer largo documental, producido por Edward Díaz y Fernando Santos. Y estaré como co-protagonista de la película de Juan Bisonó, a rodarse a final de este año”.

"El simple hecho de uno no soltar la toalla tiene mucho significado, porque esta carrera parece muy bonita, pero no es fácil porque en ocasiones dura y en solitario." Judith Rodríguez Actriz “

La música

Judith Rodríguez recordó que de pequeña quiso ser cantante, de hecho, el pasado año estrenó una canción y en los próximos días estará presentando “Cococo”, una colaboración con Medio Piky, quien también produce la canción.

“Es una composición en la que mezclamos la música house con el dembow y otros ritmos característicos de la época del tecno en los 90. El video es dirigido por Eric Álvarez, el concepto es mío, de Nana Báez y Jeremy García, y la fotografía de Nana Báez. Mi álbum musical se lanza este año, luego de lanzar mi segundo sencillo”.

Un momento gris vinculado con su carrera le tumbó el ánimo y decidió escribir canciones, luego las grabó. Así comenzó su viaje en la música. “Un amigo, José Andrés Molina, tocó la guitarra, luego lo escuchó Gnómico y él me llevó con Medio Piky, así se dio. Se trata de música alternativa que incluye reguetón, dembow, samba y bachata, entre otros ritmos”.

Mariposas de Acero

Rodríguez pasó con notas en azul su actuación en el musical Mariposas de Acero de Waddys Jáquez y Pablo García, en el que encarna a Tomasina (Sina) Cabral, una heroína que fue torturada por la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo.

La producción que relata la vida de las hermanas Mirabal se ganó el aplauso del público en el Teatro Nacional y en el Gran Teatro del Cibao.

Para la artista, el musical regresará al escenario los días 29 y 30 de septiembre, así como el 1 y 2 de octubre en el Teatro Nacional, una grata experiencia profesional y personal.

“Ha sido una gran sorpresa para mí, lo digo de todo corazón. Me enamoré como ser humano de doña Tomasina Cabral. Hemos entablado una relación muy cercana, así como con su hija. Ese ha sido el regalo más grande que me ha dado el musical, el cual regresa nuevamente al escenario. Estoy sumamente agradecida con Waddys Jáquez por darme la oportunidad de encarnarla”, puntualizó la artista, que también volverá a protagonizar la obra “La mujer puerca” en el Festival Nacional de Teatro.

Huracán Fiona

“Este pueblo es de mucha resiliencia ha demostrado su fortaleza en muchas ocasiones. Todo el que tenga posibilidad de ayudar que lo haga, nosotros ya estamos reuniendo para poder aportar, este es el momento de ayudar a quien lo necesita”.