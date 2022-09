Romeo Santos abierto a colaborar con El Alfa: "Es un ejemplo de superación"

El bachatero de origen dominicano Romeo Santos manifestó su interés de grabar con el cantante dominicano El Alfa, a quien definió como un ejemplo de superación.

Durante la segunda jornada de la Semana de la Música Latina de Billboard, Santos respondió a una pregunta sobre grabar con el veterano bachatero Leonardo Paniagua, a quien elogió por su trayectoria y estar abierto a trabajar.

Al mencionar a El Alfa, expresó: "Es un ejemplo de superación y es un líder en su género urbano".

Agregó: "Siempre estoy pro en participar en nuevas propuestas".

Apuesta a la bachata

Romeo Santos ofreció otras declaraciones en la conferencia Billboard de la Música Latina. El cantante de "Centavito" apuesta al futuro de la bachata. "Que artistas como Rosalía, Manuel Turizo, C. Tangana, quieran incursionar en la bachata eso es una señal que algo está pasando, un género que nació en la República Dominicana bajo un rechazo. Entonces, hoy en día hay una bachata en el Top Global de Spotify y entiendo que aunque no sea Prince Royce, aunque no sea este servidor, es una bachata. Estamos ganando como latinos, como cultura, como bachateros", reflexionó.

De igual manera se habló del impacto de la música en español.

"Es un hecho, no es inventado. La música en español es la segunda más consumida en el mundo", dijo a Efe Leila Cobo, máxima ejecutiva de Billboard Latino, en la inauguración del evento.

Santos, nominado a los Grammy Latinos en la categoría a Mejor Video Musical Versión Larga junto al grupo Aventura & Bad Bunny en la categoría mejor Fusión/Interpretación Urbana con la canción “Volví”, destacó que un ejemplo de la buena salud del género es que la española Rosalía se haya adentrado con un tema como “Pañuelo”.

Respecto a su último disco, “Fórmula Vol.3”, destacó las colaboraciones de Justin Timberlake (“Sin fin”) y Christian Nodal (“Me extraño”). Ambos, sostuvo, son una muestra de su espíritu por innovar.

“Siempre me arriesgo e intento hacer algo diferente”, señaló, además de apuntar que, en cualquier caso, le gusta seguir su instinto y que “todo fluya”.

En otro orden, anunció que donará 120,000 dólares a Puerto Rico por los daños que sufrió la isla caribeña tras el paso del huracán Fiona.

Santos tiene una trayectoria que lo ha llevado a ganar 17 Premios Billboard de la Música Latina, 8 Premios Lo Nuestro, 2 Premios Juventud, 4 Récords Mundiales Guinness y 2 Latin American Music Awards, entre otros galardones.