Techy Fatule: “En esta industria hay mucho ego”

Techy Fatule estrenó hace una semana la canción “Dejarte correr” junto al también cantautor Badir. La cantautora continúa trabajando en el fortalecimiento de su carrera artística aquí y en el exterior.

Este viernes convoca a sus seguidores al concierto “A mí me vale tour acústico”, que protagonizará en Escenario 360, a las 8:30 de la noche.

Hace justamente un año que estrenó su álbum “Sie7e”, una producción discográfica en la que dejó plasmado su talento creativo y como intérprete.

Uno de sus temas, “Esa soy yo”, que forma parte de su disco, es una creación suya y del también artista Fernando Osorio, del que ya grabaron el videoclip, cuyo estreno está previsto para los próximos días.

Logros

Techy ha acumulado mucha experiencia en el negocio del entretenimiento, la televisión y la radio fueron su pasión durante muchos años, sin embargo, apostó por la música y ha ido logrando su sueño.

Al repasar su trayectoria, comentó que ha sido una gran experiencia. “La música que hacemos crece a poco a poco. Yo he tenido la bendición de tener un equipo como La Oreja Media que cree en mí. Por ejemplo, mi álbum me permitió ir de gira a Colombia y Estados Unidos. Grabé una canción con Noel Schajris, de Sin Bandera, y luego me invitó para que lo acompañara en su gira que me llevó a España”, reflexionó.

De esa agenda de actividades internacionales heredó un público del destacado artista argentino, lo que agradece porque ha sentido el gran cariño del público.

Retornó al país porque necesitaba tiempo para continuar creando y definiendo las estrategias para fortalecer su carrera y estar en contacto directo con sus admiradores.

Del concierto

“Esta producción es en formato acústico en el que tendremos una que otra sorpresa. El show me permitirá no solo cantar, sino contar las anécdotas de las canciones. Ese mismo concierto lo hicimos en Puerto Plata y es el que llevamos a Nueva York y Miami”, sostuvo.

Luego de esta presentación irá a Jarabacoa, el 29 de octubre, lugar en el que cantará junto a Badir en Alta Vista.

“Estoy feliz de volver a reunirme con mi público luego de concluir la pandemia, eso me tiene muy entusiasmada. Vamos a Escenario 360 con un formato acústico, en el que el público tendrá la oportunidad de escuchar las historias de cada una de las canciones, lo cual nos permitirá establecer una comunicación más estrecha con la audiencia”, aseguró.

Avanzó que, al concluir este concierto, dará continuidad a su agenda y espera poder agotar otros compromisos en distintos escenarios del país.

Tentaciones de la industria

“Este tiempo en el canto me ha conectado, sobre todo en los últimos meses, con la esencia, con lo real. Esta es una industria en la que hay mucho ego, mucha competencia y uno se puede distraer. De un tiempo para acá me he preguntado por qué yo hago música, cuáles son mis prioridades en la vida”, sostuvo.

Contó que de las giras que ha realizado no solo ha ganado público, sino amistades, gente cercana a ella. “Hoy entiendo qué es lo uno se debe llevar”.

Aprendizaje

La intérprete y compositora aseguró que con el tiempo llega la madurez y la vida se ve de otra forma.

“Es fácil caer en las tentaciones de la industria. Quién está número uno, cómo vestirse, cuántos likes tiene una foto. Antes un artista vendía discos sin estar pendiente de si le dieron me gusta a una foto o lo que dice la gente, hoy uno se deja llevar de eso. Pero me detuve y reflexioné, llegando a la conclusión de que lo más importante para mí es mi familia, dejar un mensaje, construir buenas relaciones, que llegue lo que tenga que llegar, pero yo siempre voy a ser honesta en el canto”, argumentó.

Consciente de la dinámica del negocio del entretenimiento, Techy reiteró que su equipo de trabajo está en sintonía con sus pensamientos y la decisión que tomó. Todos creen en la honestidad y en dejar un legado.

“No es una sorpresa para ellos que, en conjunto, abriéramos los ojos. La industria está así, pero no toda la gente es así. Decidí quedarme con las amistades, empecé haciendo música sin muchas pretensiones y eso me ha llenado, no lo otro (las tendencias). La música siempre va a estar ahí para hacer tu catarsis”.

Beneficio

Así como refiere la parte negativa de las redes sociales, consideró como positivo la oportunidad que tienen los artistas de poder llegar a miles de personas con su música a través de las diversas plataformas que mercadean música.

“Esas son grandes herramientas para nosotros. Hoy nos resulta mucho más fácil poder promocionar lo que estamos haciendo y conectar con muchas personas que escuchan las canciones en cualquier parte del mundo. Esas plataformas son hoy un gran apoyo para nosotros”, afirmó.